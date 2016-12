Primarul de la Murfatlar vrea să aducă mai mulţi turişti în localitate

Primarul de la Murfatlar vrea să aducă mai mulți turiști în localitate

Administrația locală Murfatlar desfășoară în această perioadă licitația pentru a găsi firma care se va ocupa de promovarea localității și de creșterea numărului de turiști. Potrivit anunțului publicat în acest sens, primăria condusă de Gheorghe Cojocaru va încheia un contract de achiziție pentru o serie de servicii publicitare aferente inițiativei „Dezvoltarea turismului, creșterea circulației turistice și dezvoltarea sustenabilă a industriei turistice locale și regionale prin promovarea resurselor turistice ale orașului Murfatlar, creuzet de cultură, istorie și frumuseți naturale dobrogene”. Firma care va câștiga această licitație va trebui să se ocupe de proiectarea și implementarea efectivă a platformei de comunicare și marketing, precum și de producția materialelor publicitare care vor promova obiectivele din localitatea Murfatlar. Astfel, se vor amplasa panouri pe autostrada A2, dar și în localitate, se vor împărți pliante, fluturași, ghiduri turistice și CD-uri multimedia. În plus, localitatea va fi promovată la târgurile de profil din țară, se va crea o pagină web de prezentare și publicitate online și, nu în ultimul rând, va fi organizat un festival. Pretențiile administrației locale sunt ca în primul an de activitate, firma contractată să crească numărul de turiști cu cel puțin 35%, de la 5.800, la 7.830 de persoane. Pentru aceste servicii, primăria este dispusă să achite suma de 477.000 de lei, bani care provin de la Guvern, prin POR 2007-2013 privind dezvoltarea durabilă și promovarea turismului. Potrivit caietului de sarcini, obiectivul principal al acestui proiect este de a pune în valoare elementele specifice localității, precum Ansamblul rupestru de la Murfatlar, Muzeul viei și vinului, Casa Stamatopolus, Conacul Mihail Kogălniceanu, Casa Omer Becir Bey, Biserica „Nașterea Maicii Domnului” și Rezervația Naturală „Fântânița”. Reprezentanții administrației locale speră că, prin demararea acestui proiect, notorietatea orașului va crește și se va compensa handicapul pe care localitatea îl are în acest moment în ceea ce privește activitățile de turism.