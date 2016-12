Primarul Cristian Radu, supărat pe consilierii PSD din Mangalia: "Nu au aprobat participarea la Târgul de turism"

După cum spune primarul Municipiului Mangalia, Cristian Radu, din păcate, anul acesta localitatea pe care o reprezintă nu a putut amenaja un stand propriu, așa cum s-a făcut în anii precedenți și cum ar fi fost normal pentru cele șase stațiuni turistice care aparțin de Mangalia.„Tot ce am putut face a fost să împărțim materiale informative printre vizitatori și la standurile altora. În ședința organizată în 22 ianuarie, consilierii PSD au refuzat să aprobe participarea Mangaliei la Târgul de Turism. Au spus că vor discuta subiectul la ședința de buget, însă atunci l-au făcut uitat. Totuși, în ultimii ani, această pro-movare agresivă a stațiunilor noastre și a evenimentelor pe care le organizăm în fiecare vară ne-a adus mai mulți turiști și astfel am reintrat în atenția investitorilor. Au contat, desigur, și proiectele cu bani europeni, pe care le-am realizat în stațiuni - modernizarea falezei Neptun și a zonei „La steaguri”, precum și centrele de informare turistică. De aceea, acest nou blocaj al consilierilor PSD față de proiectele orașului nu poate fi interpretat decât ca o subminare a economiei locale, din motive strict electorale. De ce tocmai acum, în an electoral, nu mai este oportună participarea la Târgul de Turism? Mai ales că finanțarea nu se făcea din bugetul local, ci, atenție, din taxa de promovare colectată anul trecut, de la hotelieri”, a spus edilul Cristian Radu.