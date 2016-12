Primarul Cristian Radu a luat cartierele din Mangalia la pas

Edilul din Mangalia, Cristian Radu, s-a deplasat împreună cu o echipă de colegi din Primărie, pentru a inspecta câteva zone din oraș, respectiv Fruviileg, Zootehnie și Herghelie.„În urma sesizărilor venite din partea cetățenilor dar și a constatărilor făcute la fața locului, în zonele verificate, am dispus luarea unor masuri urgente pentru rezolvarea cazurilor semnalate. Cu această ocazie, am discutat cu locuitorii de aici despre problema restanțelor la plata utilităților, a racordării la rețeaua de electricitate, canalizare etc, dar și despre posibile soluții de rezolvare a situațiilor întâlnite. De asemenea, am întâlnit trei persoane care aveau probleme de sănătate, acestea fiind ajutate să meargă de urgență la medic. Printre străzile vizitate se numără și străzile 1 Mai și Munteniei, din cartierul de case, în legătură cu problema racordării la rețeaua de electricitate”, a spus primarul Cristian Radu.Totodată, el a precizat că mai mulți oameni i-au solicitat sprijin în acest sens, dar a constatat cu mâhnire un haos în sistematizarea străzilor, din cauza lipsei de reglementari care existau la nivelul primăriei, de acum mai bine de 10 ani.„Pe viitor vom continua cu astfel de vizite în cartiere, pentru a sta de vorbă cu oamenii în legătură cu problemele orașului și pentru a găsi împreună cele mai bune soluții de rezolvare a acestora”, a mai spus primarul.