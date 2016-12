Primarul Cristian Radu a inspectat lucrările de la Spitalul Municipal Mangalia

O echipă de aproximativ 50 de militari americani se află, timp de o lună, în Mangalia, în cadrul unui program de reabilitare și modernizare a unor obiective cu caracter social. Astfel, la Mangalia, specialiștii Armatei SUA desfășoară o serie de reparații și lucrări de reamenajare la Pavilionul C al Spitalului Municipal.Conform proiectului la care s-au angajat, aceștia construiesc o rampă destinată persoanelor cu handicap, fac reparații la acoperișul clădirii și la pereții exteriori, precum și câteva îmbunătățiri la grupurile sanitare.Toate cheltuielile aferente sunt suportate de către partea americană, iar termenul de finalizare este sfârșitul acestei luni. Zilele trecute, edilul din Mangalia, Cristian Radu, a fost la Spitalul Municipal pentru a vedea care este stadiul lucrărilor.„Așa cum am convenit la discuțiile bilaterale, sper că militarii americani, prin programele sociale ale Ambasadei SUA la București, se vor implica și în alte proiecte comunitare, în orașul nostru. La spital am fost și în Pavilionul B, împreună cu re-prezentanții conducerii instituției, pentru a inspecta lucrările de montare a computerului tomograf care urmează să fie pus, în curând, la dispoziția pacienților. Cred că este un lucru benefic pentru orașul nostru faptul că cei care doresc nu mai trebuie să bată drumul până la Constanța pentru analize realizate cu ajutorul computerului tomograf”, a spus primarul Cristian Radu.