Primarul Cristian Cîrjaliu nu este de acord cu închiderea podului de la Agigea

Primarul comunei Agigea,, este nemulțumit de decizia luată de Prefectura Constanța, în urma căreia podul de la Agigea ar urma să fie închis în perioada 1 octombrie - 30 noiembrie și a convocat, de urgență, Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Agigea. Întâlnirea a avut loc, astăzi, la ora 10.00, la Casa de Cultură din Agigea.Cei prezenți au luat în discuție eventualele soluții ce se pot lua pentru bunul mers al administrației publice locale deoarece întreruperea circulației pe podul rutier va separa comuna în două părți. La finalul discuțiilor din cadrul Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Agigea s-a ajuns la concluzia că singurele soluții posibile ce pot fi adoptate țin de accesul neîngrădit al mașinilor ce deservesc comuna Agigea, la traversarea podului atunci când situația o impune.În altă ordine de idei, în cursul zilei de astăzi, primarul Cristian Cîrjaliu s-a dus la Prefectura Constanța unde știa că prefectul Eugen Bola se întâlnea cu alți reprezentanți ai instituțiilor ce vizează închiderea podului de la Agigea, însă prefectul nu a dorit să audă opinia sa.„Am vrut să-mi spun opinia cu privire la închiderea podului dar nu am fost lăsat. Poate aveam o soluție bună dar nu am fost lăsat să vorbesc, așa că am plecat. Prefectul trebuie să înțeleagă că primăriile nu sunt subordonate prefecturii. Între prefect și primari trebuie să existe o relație de colaborare. Sper să se înțeleagă acest lucru”, a spus Cristian Cîrjaliu.Din câte se pare, prefectul județului Constanța a înțeles că, cel mai bine este să asculte și opiniile primarilor localităților afectate de închiderea podului de la Agigea, motiv pentru care, în cursul zilei de mâine, la ora 11.00, i-a convocat la Prefectura Constanța la o întâlnire pe această temă. Mai multe detalii despre acest subiect, citiți în ziarul Cuget Liber de mâine.