Primarul Cristian Cârjaliu a inaugurat o grădiniţă în localitatea Lazu

Primarul Cristian Cârjaliu a inaugurat o grădiniță în localitatea Lazu

În cursul zilei de ieri, începând cu ora 11.00, primarul localității Agigea, Cristian Cârjaliu, a inaugurat noua grădiniță din satul Lazu numită „Riță Gărgăriță”. Evenimentul s-a desfășurat cu participare a copiilor și părinților din localitate, veniți să vadă spațiul modern în care prichindeii vor învăța de acum încolo. Oaspeții din conducerea CJC au fost întâmpinați de doi tineri în costum popular și serviți, așa cum este obiceiul, cu pâine și sare. Ulterior, preotul Anghel Dincu, parohul bisericii din Agigea, a susținut o slujbă de sfințire a locului.Menționăm că proiectul a fost realizat integral cu bani de la bugetul local, construcția în sine fiind reprezentată printr-o unitate preșcolară cu trei săli de clasă, construită la standarde europene. Potrivit primarului PSD, datorită efor-turilor intense depuse de constructori și de reprezentanții administrației locale implicați în această inițiativă, grădinița a fost construită cu un an mai devreme.„De mulți ani de zile așteptam să facem o astfel de clădire, de mulți ani locuitorii așteptau să-și aducă copiii într-un spațiu civilizat de învățământ. Tot ce vedeți aici este asigurat de conducerea CJC într-un timp record. În urmă cu trei săptămâni s-au alocat sumele necesare și astăzi avem mobila de calitate, fiecare clasă este cu propria culoare, și la fel fiecare vestiar unde copiii își lasă ghiozdanele au aceeași culoare cu clasele. Clădirea trebuia terminată în 2013 luna iulie, dar am reușit să o realizăm într-un timp record, cu un an de zile decalaj față de termenul de execuție. Sper să fiți mulțumiți de realizarea acestei clădiri”, a declarat Cârjaliu.Părintele Dincu s-a declarat „copleșit” de acțiunea lui Cârjaliu și a declarat, mai în glumă, mai în serios că primarul ar fi trebuit să cheme Guiness Book în localitate pentru a înregistra performanța de a duce la îndeplinire un proiect atât de amplu, într-un timp atât de scurt.„Eu sunt copleșit de ceea ce s-a făcut aici. Chiar îi spuneam domnului primar dacă nu cumva a chemat și Guiness Book-ul pentru că este o performanță. Această grădiniță a crescut sub ochii noștri și eu nu știam sincer că este finalizată, credeam că vin să sfințesc clădirea. Nu pot să spun decât că sunt mulțumit și copleșit de această realizare a domnului primar și a echipei pe care o coordonează. Nu este ușor să faci asemenea lucruri și după știința mea este prima grădiniță din Lazu. Iată, va rămâne în istorie un ctitor de învățământ preșcolar, Cîrjaliu și echipa lui. Nu am decât să-l binecuvântez pe primarul nostru din tot sufletul și să-l îmbrățișez ca prieten și să-i urez succes”, a spus Dincu.