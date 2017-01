Primarul Constanţei mută centrala atomică la Hârşova

Primarul Constanței mută centrala atomică la Hârșova

Ce mi-e Hârșova, ce mi-e Cernavodă… ar zice primarul constănțean. Bulversat probabil de întâlnirea cu „autorul" apelativului „Măi, animalule!", edilul Constanței, Radu Mazăre, a „mutat", zilele trecute, Centrala Atomică de la Cernavodă la… Hârșova. „Citeam astăzi (n.n. joi) într-un ziar că Hârșova și Năvodari sunt cele mai bogate localități având în vedere faptul că în amândouă funcționează niște societăți extraordinar de mari. În Hârșova este Centrala Atomică și în Năvodari…". Noroc însă cu Nicușor Constantinescu care l-a făcut pe edil să își facă „mea culpa"… „A, în Cernavodă… OK, am greșit atunci", a încheiat Mazăre. Ei, se mai întâmplă, domn' primar. Cu siguranță v-au indus în eroare primarii celor două orașe „înfrățite" de domnia voastră, ambii, liberali, de altfel.