Primarul comunei Siliştea va planta copaci cu ajutorul elevilor

Primarul comunei Siliștea va planta copaci cu ajutorul elevilor

Comuna constănțeană Siliștea se află și ea pe lista localităților cu lucrări începute, dar pentru care nu s-au mai primit bani de la guvern. Primarul Mihai Soare declară că, anul acesta, singura prioritate este să termine de plătit datoriile pe care le are la firmele de construcții pentru două proiecte de importanță majoră. De asemenea, el afirmă că, pentru proiectele noi, se va baza pe bugetul local și pe voluntariatul oamenilor din comună. Înfrumusețarea parcurilor cu ajutorul elevilor Mihai Soare spune că, anul acesta, se va baza pe forțele proprii în ceea ce privește proiectele noi. Ceva bani în plus va mai acumula din taxele de la centralele eoliene, iar pentru proiectele de mediu va apela la ajutorul copiilor de la școlile din localitate. Astfel, din bugetul local, vor fi achiziționați puieți de arbori și arbuști pentru a fi plantați de către elevi prin parcurile din comuna Siliștea. Proiect de canalizare și epurare sistat Din cauza lipsei alocării de fonduri de la guvern, anumite lucrări începute în anii precedenți nu au fost terminate sau au lăsat datorii foarte mari la firmele de construcții. Primul caz de acest tip este cel privind baza sportivă din localitate. Primarul spune că această construcție a fost finalizată în cursul anului trecut, dar firma constructoare nu și-a primit nici până acum banii. De altfel, din costul total al proiec-tului, care se ridică până la 500.000 lei, guvernul a alocat doar 100.000 de lei, lăsând primăria cu datorii imense la constructor, care a amenințat că va da administrația locală în judecată. O altă grijă a primarului este proiectul de alimentare cu apă, canalizare și epurare. Soare afirmă că și acest proiect trebuia finalizat cu fonduri de la guvern, dar a decis sistarea pentru a nu se băga și mai adânc în datorii. „Aveam proiectul de canalizare și epurare. Am realizat partea de canalizare, dar nu am mai primit bani. Am decis să stopez lucrările ca să nu mai îmi fac și alte datorii, deși acestea nu sunt datoriile mele, sunt datoriile Guvernului. Sper totuși să termin proiectul, că deja au început să fure capacele de canalizare, mi se uzează lucrările și e păcat”, a afirmat Mihai Soare. Primarul declară că mai are proiecte depuse la guvern, printre care și un bazin de înot, dar, paradoxal, speră să nu i se aprobe. Soare afirmă că nu dorește alte lucrări, deoarece îi este teamă că îi vor „sări oamenii în cap”, pe motiv că acestea nu sunt adevăratele priorități ale comunei. „Cum pot eu să le fac bazin de înot când ei nu au alimentare cu apă sau canalizare. Trebuie să se gândească bine când aprobă proiectele. Acum nici nu poți să refuzi dacă proiectul a fost aprobat, dar să le aprobe și ei în ordinea firească”, a spus primarul.