Primarul comunei Saraiu, Dorinela Irimia, la raport în faţa cetăţenilor

Primarul comunei Saraiu, Dorinela Irimia, la raport în fața cetățenilor

Primarul comunei Saraiu, Dorinela Irimia, se va întâlni, astăzi, cu locuitorii comunei pentru a le prezenta raportul de activitate din cei patru ani de mandat.„Am preluat mandatul în 2012, moment în care am făcut câteva promisiuni. Astăzi, multe dintre ele au devenit realitate. Am considerat mereu că trebuie să le spun cetățenilor ce am făcut, în ce stadiu se află anumite proiecte, astfel că, la fiecare sfârșit de an, am prezentat situația așa cum era la momentul respectiv. Astăzi, sunt pregătită să vin, din nou, în fața oamenilor și să le spun ce am făcut în cei patru ani de mandat deoarece fără încrederea lor nu aș fi putut face niciodată nimic pentru familia Saraiu, așa cum îmi place mie să spun, pentru că așa simt, că suntem ca o mare familie aici, la Saraiu”, a spus primarul Dorinela Irimia.Primul proiect pus în practică după preluarea mandatului în 2012 a fost refacerea sediului primăriei, unde a fost refăcut gardul, iar în incintă a fost construit grup sanitar. Accesul în instituție are acum o platformă spațioasă cu pavele și o alee centrală dalată. La scurt timp, toate localitățile comunei Saraiu au beneficiat de iluminat public în varianta cea mai economică și cea mai luminoasă datorită lămpilor cu led. Sistemul de alimentare cu apă a fost refăcut cu conducte noi de cea mai înaltă clasă calitativă, iar bârna ce lega cele două maluri ale râului Topolog a fost înlocuită cu o pasarelă pietonală demnă de orice standard european.În comună există acum grădinițe moderne dotate cu tot ceea ce este necesar pentru a le oferi micilor vlăstare atmosferă de poveste și materiale care să le dezvolte imaginația și personalitatea. Nici școala din Saraiu nu a fost uitată. În prezent, ea are o imagine nouă oferind toate condițiile de care este nevoie pentru ca orice elev să poată să învețe fără opreliști. Căminul Cultural Saraiu a fost reamenajat și recompartimentat, iar în ceea ce privește dotarea necesară desfășurării activităților culturale, dar și a diverselor evenimente din sânul comunei, cele două cămine, mai exact din Saraiu și din satul Dulgheru, putem spune că au tot ce le trebuie. Dispensarul medical a fost complet reamenajat, modernizat și igienizat și are la dispoziția cetățenilor cabinete de medicină de familie și de stomatologie, dar și o farmacie.Piața agro-alimentară din Saraiu are o nouă formă, un nou statut, cu tarabe noi cu acoperiș pentru protecția produselor comercializate, o nouă împrejmuire și pavaj pe jos.Un alt obiectiv realizat în mandatul 2012-2016, constă în noul teren de sport care a fost împrejmuit, are tribune și vestiare și oferă tinerilor o oportunitate de a petrece competițional și organizat timpul liber.În toți cei patru ani de mandat, primarul Dorinela Irimia a acordat o atenție deosebită lăcașurilor sfinte, unde rugăciunea plecată din suflet găsește altar minunat Domnului: sfinte moaște, icoane, policandre, dar și ziduri reîmprospătate, iar curtea bisericilor este ca un colț din grădina Edenului.„Nu în ultimul rând am cinstit pe cei plecați la Domnul transformând cele două cimitire ale comunei în oaze de plăcute amintiri și locuri de rugăciune pentru sufletele celor duși. În plus, trei kilometri de drum au fost asfaltați, facilitând astfel accesul spre cimitir. Am adunat cu mare drag familia Saraiu la toate evenimentele de suflet: Crăciun și Paște, 1, 8 și 9 Martie, 24 ianuarie, 1 Decembrie și nu numai”, a explicat șefa administrației locale din Saraiu, Dorinela Irimia.În ceea ce privește locurile de recreere, parcurile din cele două localități sunt o adevărată feerie de flori, pomi și un verde crud, cu alei ce au băncuțe și locuri de joacă pentru copii. Tot aici, în parcul Saraiu, în cinstea eroilor a fost construit un monument, iar realele talente ale tinerilor comunei au fost promovate prin înființarea Ansamblul „Biblioritm” ce are drept scop promovarea moștenirii populare culturale din zonă.