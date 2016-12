Primarul comunei Pantelimon rămâne în PSD

Vasile Neicu, primarul comunei Pantelimon, a declarat, ieri, că nu are nicio intenție de a părăsi Partidul Social Democrat. În ciuda faptului că la conducerea partidului au avut loc o serie de cutremure, cu retrageri spectaculoase de la șefia PSD, Neicu nu va părăsi corabia social democrată.Edilul a afirmat că va candida pentru încă un mandat de primar, tot pe listele PSD, pentru a-și finaliza proiectele începute în localitate.Reabilitarea și înființarea rețelei de apă potabilă în toate localitățile: Runcu, Nistorești, Călugăreni, Pantelimon de Sus și de Jos, montarea sistemelor centralizate de apă și canalizare, modernizarea drumurilor intravilane, a unor obiective precum dispensarul, construirea de cămine culturale, reabilitarea bazei sportive, toate sunt prioritățile administrației publice locale pe anul în curs.Primarul Vasile Neicu s-a arătat nemulțumit de faptul că de-a lungul timpului guvernele care s-au perin-dat nu s-au grăbit să ajute admi-nistrațiile locale. Primarii s-au confruntat, an de an, cu tot felul de piedici.„Noi ne-am prezentat în fața oamenilor cu niște proiecte pe care le punem în practică extrem de greu. Banii vin cu țârâita, lucrăm puțin la un proiect, apoi trecem la celălalt și tot așa. De dimineață până seara stăm pe la ușile ministerelor! Avem proiecte aprobate, parafate, nu avem cum să le finalizăm la timp din cauză că banii îi primim cu mari întâr-zieri! Mai mult, în momentul în care accesăm aceste fonduri europene trebuie să dispui ca primărie de anumite sume, bani care, pentru o perioadă, sunt blocați! Nu am nicio intenție de a părăsi PSD! Mai contează în ziua de astăzi din ce formațiune faci parte!”, a afirmat Neicu.Un alt proiect al admi-nistrației publice locale pe 2015 este amenajarea unui teren de fotbal în Pantelimon. Deși lucrările au fost întârziate din cauza unor greșeli de proiect, până la sfârșitul lui august va trebui finalizată și această investiție.Costul proiectului se ridică la 197.000 de euro, din fonduri europene. Noul teren de fotbal va fi amenajat pe fostul teren de sport și va avea tribune, vestiare, gazon natural etc.