Primarul comunei Mihai Viteazu, Gheorghe Grameni: „Avem un buget de austeritate care nu ne permite să facem investiţii“

Primarul comunei Mihai Viteazu, Gheorghe Grameni: „Avem un buget de austeritate care nu ne permite să facem investiții“

Deși mai-marii de la București le-au promis marea cu sarea, primarii se plâng tot mai mult de lipsa fondurilor pentru realizarea investițiilor din comunele pe care le administrează. Este și cazul primarului comunei Mihai Viteazu, Gheorghe Grameni. El a explicat că are multe proiecte, însă ele nu pot fi puse în aplicare datorită lipsei fondurilor bănești.Primarul comunei Mihai Vi-teazu, Gheorghe Grameni, a explicat că, de la an la an, bu-getul comunei a scăzut semnificativ și singura soluție ar fi fost majorarea taxelor și im-pozitelor pentru locuitori, însă nu a putut face acest lucru.„Bugetul comunei Mihai Viteazu a scăzut de la an la an. La un moment dat, ne-am gândit că singura soluție ar fi majorarea taxelor și impozitelor pentru locuitori. Nu ne-a lăsat inima să facem asemenea lucru. Și așa oamenii sunt necăjiți, să mai venim și noi cu majorări de taxe și impozite ar fi nebunie curată pentru ei. Așa că trăim cu speranța că bugetul ar putea crește prin impozitarea turbinelor eoliene. Atunci nu am mai aștepta cotele de la bugetul de stat, am putea să ne co-finanțăm proiectele europene, adică am deveni oarecum independenți din punct de vedere financiar. La acest moment, avem un buget de austeritate care nu ne permite să facem investiții. În aceste condiții, ne mulțumim să supraviețuim ca autoritate locală. Cea mai mare parte din buget a fost alocată pentru funcționarea aparatului administrativ local, incluzând plata salariilor funcționarilor publici”, a declarat primarul comunei Mihai Viteazu, Gheorghe Grameni. El a explicat că bugetul local ar fi fost mai câștigat dacă societățile care ridică turbinele eoliene ar fi plătit taxele și impozitele aferente acestor construcții la bugetul local. „Din nefericire, în noul Cod Fiscal, turbinele eoliene pot fi impozitate, numai că banii nu ajung la bugetul local, ci sunt virați direct la bugetul de stat. Impozitarea turbinelor eoliene ar fi însemnat dezvoltarea reală a comunei. Eu încă mai sper ca Gu-vernul să aducă modifică-rile necesare pentru ca banii din impozitarea eolienelor să ajungă la autoritățile locale. În felul acesta, am putea să facem investiții noi în comună. Ar mai fi soluția atragerii fondurilor europene, dar, cum și acest proces este greoi și de lungă durată, nu am prea mari speranțe”, a spus primarul Gheorghe Grameni.În altă ordine de idei, chiar și în aceste condiții, șeful administrației din Mihai Viteazu a afirmat că este mulțumit că a reușit să facă ceva pentru preșcolarii din localitate care, de vreo două luni, au o grădiniță nouă și modernă dotată la standarde europene.