Primarul comunei Albeşti, Gheorghe Moldovan: „Realizarea multor proiecte depinde de atragerea fondurilor europene“

Primarul comunei Albești, Gheorghe Moldovan: „Realizarea multor proiecte depinde de atragerea fondurilor europene“

Primarul comunei Albești, Gheorghe Moldovan, are multe inițiative, însă bugetul localității este prea mic pentru planurile sale ce vizează dezvoltarea locală. Drept urmare, după cum susține edilul, singurele soluții rămân atragerea fondurilor europene și alocarea unor sume importante de bani de la Guvern.„Îmi doresc tare mult să fie introdusă rețeaua de canalizare menajeră și să fie asfaltate toate străzile din cele patru sate ale comunei. Așteptăm să se deschidă liniile de finanțare pentru exercițiul financiar 2014 - 2020, astfel încât să putem depune proiecte pentru modernizarea localității Albești. Realizarea multor proiecte depinde de atragerea fondurilor europene. Cele două proiecte despre care am spus sunt extrem de importante pentru comunitate, mai ales că localitățile care compun comuna sunt situate într-o zonă preponderent turistică și vrem să asigurăm o infrastructură bună celor care ar dori să viziteze comuna noastră ce cuprinde și Pădurea Hagieni. Din primele calcule, valoarea investiției privind introducerea rețelei de canalizare menajeră și asfaltarea tuturor străzilor depășește cinci milioane de euro”, a declarat primarul comunei Albești, Gheorghe Moldovan.El a adăugat că speră ca, în 2015, să fie demarate lucrările la aceste două investiții importante. „Introducerea rețelei de canalizare ce se va întinde pe o suprafață de 14 kilometri o să se facă din fonduri europene, în timp ce asfaltarea pentru cei 30 de kilometri de drum va fi realizată cu bani de la Guvern”, a mai spus șeful administrației din Albești. Pe de altă parte, în câteva luni, locuitorii din Albești vor beneficia de o sală de sport la standarde europene. Lucrările au început încă din 2012, însă birocrația excesivă a îngreunat finalizarea acesteia la termen, după ce Guvernul Ponta a oprit finanțarea obiectivului de investiții, deși locuitorii așteptau cu nerăbdare să practice diverse sporturi chiar la ei în comună. Cu toate acestea, acum, după ce lucrările au fost reluate, primarul Gheorghe Moldovan spune că este optimist, iar noua construcție va fi gata în luna septembrie a acestui an. El a mai explicat că noua sală de sport este destinată tuturor categoriilor de vârstă și orice persoană va putea beneficia de facilități, nu doar elevii din localitate. Capacitatea sălii este de 150 de locuri și corespunde normelor europene.Reamintim că lucrările de amenajare a sălii de sport de la Albești au început încă din 2012, proiectul fiind realizat prin Compania Națională de Investiții, dar termenul de executare nu a fost respectat, deoarece Guvernul Ponta a oprit la un moment dat finanțarea obiectivului de investiții.