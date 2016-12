Primarul care „se joacă“ de-a Big Brother cu infractorii

Primarul orașului Murfatlar, Gheorghe Cojocaru, a găsit soluția ideală pentru a contracara fenomenul infracțional de pe raza localității pe care o conduce.În consecință, el a pus la punct un proiect prin care infractorii să fie speriați iar localnicii să fie mult mai liniștiți. Drept urmare, din primăvară, în mai multe puncte din oraș vor fi amplasate camere de luat vederi.„Intenționez să achiziționăm un sistem de monitorizare și 15 camere video care vor fi montate în principalele puncte din oraș. Ele vor fi instalate în principalele intersecții, pe lângă școli, grădinițe, parcuri, săli de sport, precum și în preajma primăriei. De ceva vreme ne confruntăm cu diverse acte de vandalism iar oamenii legii nu pot face față la tot ceea ce se întâmplă. Tocmai de aceea, ne-am gândit să le venim în ajutor. O altă infracțiune cu care ne confruntăm, la fel ca și în alte localități, este cea privind furtul capacelor de canalizare ceea ce reprezintă un pericol pentru cei care merg pe stradă, mai ales după ce se lasă întunericul. Proiectul cu amplasarea camerelor video vizează reducerea infracționalității, mai exact a furturilor și a distrugerilor. Sper ca în acest mod cei care sunt certați cu legea să renunțe la comiterea unor astfel de infracțiuni”, a declarat primarul Gheorghe Cojocaru.În ceea ce privește costul implementării acestui proiect, edilul din Murfatlar a precizat că el va fi pus în practică cu ajutorul fondurilor europene atrase prin Zona Metropolitană Constanța.„Proiectul a fost declarat eligibil și, în curând, va intra în evaluare tehnico-economică. Camerele ce vor fi achiziționate sunt unele performante, cu infraroșu, care se pot roti 360 de grade, cu zoom. Sistemul va fi wireless, iar imaginile vor fi redate pe monitoarele instalate într-o cameră specială, de unde va fi urmărită non-stop activitatea din oraș”, a explicat edilul Gheorghe Cojocaru.Așa cum era de așteptat, cei mai bucuroși de implementarea acestui proiect sunt polițiștii din localitate care vor avea un aliat în plus. Totuși, nici cetățenii nu au rămas impasibili la proiectul primarului.„Montarea unor camere video este o idee foarte bună, poate în felul acesta hoții se vor speria și vor renunța la infracțiuni. În plus, eu consider că este foarte bine dacă ele vor fi amplasate și în preajma școlilor deoarece copiii noștri vor avea un grad în plus de siguranță. Eu, una, aș fi mult mai liniștită când știu că există sisteme de monitorizare pe lângă școli”, a spus Mihaela Fieraru.De aceeași părere este și un alt locuitor din Murfatlar care spune că monitorizarea cu ajutorul sistemelor video este un proiect din care toată lumea va avea de câștigat.„Știu că mai sunt localități în țară unde există supraveghere video și am auzit că acolo a scăzut infracționalitatea. Adică, dai un ban, investești în ceva dar ai și rezultate pozitive”, a spus Dumitru Moise.