Gheorghe Stelian, omul din fruntea administrației de la Topraisar

Primarul care a scăpat comuna de săraci

Aflat la al treilea mandat în fruntea administrației din comuna Topraisar, primarul Gheorghe Stelian a continuat strategia de dezvoltare a localității. Într-un interviu acordat ziarului „Cuget Liber“, edilul a vorbit despre realizările sale și despre proiectele pe care le va realiza în viitor. - A trecut mai mult de jumătate și din acest mandat. Ce ați reușit să mai faceți pentru locuitorii comunei Topraisar? - Recent, lucrările la rețeaua de canalizare și la stația de epurare au fost finalizate. Cele două lucrări fac parte dintr-un proiect integrat, finanțat prin Măsura 3.2.2, privind renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea și îmbunătățirea moștenirii rurale. Am pierdut foarte mult timp cu licitațiile aproape un an de zile și încă vreo doi ani cu lucrările. Acum, ele au fost terminate, rămânând de finalizat asfaltarea a cinci kilometri de drum. Valoarea totală a proiectului este de 2,5 milioane euro și este finanțat cu bani de la Uniunea Europeană. - Am văzut că se lucrează și la rețeaua de apă. - Extinderea rețelei de alimentare cu apă a comunei Topraisar este efectuată cu fonduri de la bugetul local și cel de stat. Am reușit să obținem trei milioane de lei pentru rețeaua de apă și am realizat deja o parte din ea, însă, nefiind o lucrare ritmică, lucrările sunt în plină desfășurare. Sperăm să terminăm cât mai repede. - Aveți proiecte începute pentru care nu s-au mai alocat bani? - Da, am probleme cu grădinița nouă din Topraisar, a cărei lucrare a început în anul 2008. În celelalte sate, este totul rezolvat, dar, la cea din Topraisar, unde învață cei mai mulți copii, sunt probleme din cauza banilor. Această investiție se derulează cu dificultate, datorită faptului că Ministerul Educației nu a mai alocat sumele necesare finalizării acestei instituții. Totuși, cu bani de la bugetul local, am reușit să facem acoperișul, altfel riscam ca o parte din lucrare să se degradeze în timpul iernii. Clădirea în care va funcționa grădinița este în regim P+1 și va avea o capacitate de 160 de locuri. - Câte dosare de ajutor social aveți? - Încă din primul mandat de primar, am fost puțin mai exigent în privința ajutoarelor sociale. Nu este bine să stai la mâna statului, iar oamenii au înțeles acest lucru. În momentul de față, la o populație de 6.000 de locuitori câți are comuna Topraisar, avem la primărie doar 30 de dosare de ajutor social. - Au locuitorii unde munci? - Oamenii comunei sunt muncitori. Unii lucrează în comună, alții fac naveta la Constanța. Până și femeile din localitate merg, vara, la muncă, pe litoral. Acest lucru de-monstrează că oamenii nu sunt săraci și nici puturoși. Totuși, în ultima perioadă, este cam greu cu locurile de muncă, însă, să sperăm că vor veni vremuri mai bune. - Aveți vreun proiect în lucru, unde ați avea nevoie de ajutor? - Da. Am avea nevoie de un sponsor care să ne finanțeze pentru a termina pictura la biserica din satul Movilița. - Veți mai candida și anul viitor? - Eu nu am vrut să mai candidez nici în 2008, dar, când văd cine vrea să ajungă primar și cu ce idei vine, mi-e greu să las comuna pe mâinile unor astfel de oameni. Încă nu m-am hotărât, dar până la alegeri mai este timp.