Primarul Ancuţa Belu va reabilita Casa Armatei din Mihail Kogălniceanu

Primarul Ancuța Belu va reabilita Casa Armatei din Mihail Kogălniceanu

Primarul comunei Mihail Kogălniceanu, Ancuța Belu, are cu ce se mândri după ce a înregistrat un succes în ceea ce privește proiectul care viza preluarea Casei Armatei din localitate. Practic, clădirea se afla în subordinea MApN și, în urma insistențelor edilului, s-a reușit ca aceasta să treacă în subordinea administrației locale din comuna Mihail Kogălniceanu pentru a fi modernizată. După cum povestesc locuitorii comunei, pe vremuri clădirea a fost un simbol al localității, însă, cu timpul, aceasta devenise ținta preferată a hoților de fier vechi sau de lemn. Așa se face că, în aceste momente, clădirea arată ca o ruină. Totuși, încă de la preluarea mandatului de primar în 2012, primarul Ancuța Belu a spus că una dintre priorități este preluarea acestei clădiri și reamenajarea sa într-un obiectiv util pentru locuitori. „A fost una dintre cele mai frumoase clădiri din Mihail Kogălniceanu. Îmi aduc aminte și acum că, acolo, aveau loc evenimente deosebite unde participau în primul rând cadrele militare. Era o festivitate deosebită când aveau loc acolo petreceri. Mai târziu, au început să se facă și căsătorii, însă, cu timpul, clădirea a cam fost părăsită și a ajuns raiul hoților și ascunzișul animalelor”, a spus unul dintre locuitorii comunei. După îndelungi insistențe și solicitări, la sfârșitul anului trecut, Guvernul României a aprobat solicitarea Primăriei comunei Mihail Kogălniceanu privind preluarea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei și în administrarea Consiliului Local. Odată finalizate demersurile privind preluarea Casei Armatei, șefa autorității locale are în plan valorificarea acestei clădiri. Mai exact, primarul Ancuța Belu spune că, după preluare, partea de imobil transmisă se va utiliza în vederea reconstruirii în funcție de rezultatul expertizei tehnice, ce va fi realizată prin grija autorității locale, și redării în circuitul de interes public cu destinația centru de evenimente. „Ne dorim tare mult să modernizăm această clădire. Vom avea la dispoziție trei ani de la data preluării, așa cum se spune în hotărârea de Guvern. Ne gândim să realizăm o investiție de aproximativ 1.000.000 de lei, bani necesari pentru consolidarea imobilului. Pentru acest obiectiv se intenționează atragerea de fonduri europene, dar nu este exclusă nici apelarea la Grupul de Acțiune Locală (GAL) pentru realizarea proiectului sau la Guvern, pentru fonduri guvernamentale. Clădirea are un stil arhitectural deosebit. Este în primul rând un simbol al localității, care mai întâi a găzduit activitatea cadrelor militare, iar apoi și evenimente civile, spectacole, seri distractive. La un moment dat, acolo se oficiau chiar și căsătorii, iar noi vrem să reluăm această tradiție”, a spus primarul Ancuța Belu.