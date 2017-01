Primăriile constănţene, pregătite pentru disponibilizări

Primăriile constănțene, pregătite pentru disponibilizări

Potrivit unui ordonanțe de urgență aprobate de către Guvern la începutul săptămânii trecute, conducătorii autorităților și instituțiilor publice pot trece la „renegocierea drepturilor salariale sau la reorganizarea ori restructurarea activității prin reducerea numărului de posturi, pentru încadrarea în cheltuielile de personal aprobate”. Unii primari constănțeni s-au declarat deja pregătiți să facă disponibilizări, în timp ce alții afirmă că nu pot funcționa fără angajații pe care îi au în prezent și nici nu vor renunța la ei. Edilul orașului Techirghiol, Adrian Stan, susține necesitatea realizării unor disponibilizări în aparatul primăriei. „Va trebui să facem și noi niște schimbări. Trebuie să avem grijă de bugetul local, dar și de oameni astfel încât măsurile să nu fie atât de dureroase”, a explicat pentru început el. Primarul a mai spus că va propune câteva criterii pentru viitoarele disponibilizări. Primii vizați vor fi pensionarii, apoi familiile în care soțul și soția lucrează amândoi la Primăria Techirghiol, urmând ca numai unul să rămână angajat aici. „Vor fi cel puțin 10 disponibilizări astfel încât să ajungem de la 94 de angajați la 80”, a încheiat el. De aceeași părere a fost și primarul municipiului Medgidia, Marian Iordache. Și el a declarat că este de acord cu aceste măsuri întrucât nu vor fi bani suficienți pentru acoperirea tuturor salariilor și a cheltuielilor. „Eu am mai făcut o propunere asemănătoare și anul trecut, în Consiliul Local, dar s-au opus consilierii PD-L și sindicatul din Primărie. Acum, am văzut că și sindicatele din administrație contestă măsurile propuse de Guvern și vor să organizeze proteste. Să vedem cum se vor finaliza toate acestea, dar cred că trebuie să ajungem la minim 110 angajați din 144 câți avem până acum”, a încheiat el. „Nu ne va fi deloc bine și va trebui să închidem robinetele”, a spus scurt și primarul orașului Hârșova, Tudorel Nădrag. Potrivit lui, la Primăria Hârșova figurează în prezent 220 de angajați. Edilul a mai precizat că numărul lor ar putea fi redus cu aproximativ 10%. „După ce vom avea și noi stabilit bugetul pe 2010, vom vedea exact cum stăm, cum putem ajusta cheltuielile și de unde vom putea face disponibilizări”, a concluzionat Nădrag. „Incompetența și neimplicarea în actul administrativ” vor fi principalele criterii pe baza cărora primarul orașului Năvodari, Nicolae Matei, este hotărât să facă disponibilizări. „Până la urmă, este o măsură bună. Dacă văd că se fac astfel de restructurări, poate se mobilizează lumea și se vor mai apuca și românii de treabă”, a atras atenția Matei. „În total, Primăria Năvodari are 378 de angajați. Am putea disponibiliza 20-30 de persoane, măsura urmând a fi aplicată la majoritatea compartimentelor”, a completat edilul. Fără disponibilizări Pe de altă parte, există primării în județ care funcționează doar cu câțiva angajați, așa cum este cazul comunei Istria sau Oltina. „Noi suntem 12. Pe cine să mai dăm afară?”, a pus problema primarul din Istria, Ioan Herdean. „Este bine totuși că au lăsat la latitudinea noastră să decidem câți angajați vrem să păstrăm și câți vrem să dăm afară”, a punctat primarul comunei Oltina, Gheorghe Chirciu. „Noi suntem 11 în Primărie și 6 la Serviciul de Gospodărire Comunală. Mai am trei posturi libere încă de anul trecut, dar nu am angajat și nici nu voi face angajări și nici disponibilizări pentru că am nevoie de oamenii mei”, a adăugat Chirciu. Această măsură poate fi pusă în practică începând de astăzi, de când se aplică și ordonanța adoptată de Executiv. Primăria Agigea va rămâne cu 50 de angajați Consiliul Local Agigea a aprobat în ședința de la sfârșitul săptămânii trecute o serie de proiecte de hotărâre, printre care și proiectul bugetului local pe 2010, dar în variantă provizorie, susține primarul comunei, social-democratul Cristian Cîrjaliu. El a explicat că aleșii locali au votat un buget provizoriu și asta pentru că „el depinde în mare măsură de sumele de bani pe care localitatea le va primi de la centru, dar și de proiectele locale care se vor a fi cuprinse în execuția bugetară de anul acesta”. Mărturisind că „este un buget de criză” și că se așteaptă ca în localitate să intervină probleme din cauza banilor în cursul acestui an, primarul Cristian Cîrjaliu a declarat că aleșii locali au aprobat suma de 60 de miliarde de lei vechi, pentru investiții. „Este doar o previziune. Aceasta e suma de bani pe care e posibil să o colectăm la bugetul local, însă din cauza crizei e posibil că ea să fie sub aștep-tări”, a explicat șeful administrației publice locale din Agigea. În această ordine de idei, Cîrjaliu a precizat că „se va încerca o cheltuire a banului public cât mai chibzuită” și că, de asemenea, se va face economie, în sensul în care, spre exemplu, pensionarii care până acum beneficiau de șase drumuri lunare între Constanța și Agigea și Agigea Eforie Sud în regim gratuit, de anul acesta vor avea parte de doar patru astfel de drumuri. În ceea ce privește reducerile de personal care se impun ca urmare a faptului că la începutul săptămânii trecute Guvernul a aprobat ordonanța de urgență prin care administrațiile locale și instituțiile publice au undă verde la disponibilizarea bugetarilor, primarul comunei constănțene a explicat că proiectul bugetului local a ținut cont și de acest aspect. Astfel, în proxima ședință de Consiliu Local va fi supus votului consilierilor și proiectul care vizează reducerea de personal. Concret, susține primarul Cîrjaliu, „din 60 de posturi, câte are acum Primăria Agigea, se va ajunge undeva la 50". Unul dintre primele posturi care vor fi incluse în schema de reduceri este, conform declarațiilor lui Cîrjaliu, cel al șefului serviciului poliției comunitare. „Acest serviciu se va transforma în birou, iar postul de șef serviciu va dispărea”, a afirmat social-democratul. În plus, Cristian Cîrjaliu a precizat că până la viitoarea ședință de CL va avea loc o analiză pentru a decide care sunt celelalte departamente din administrația locală care vor suporta reduceri de personal.