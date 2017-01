Primăriile constănţene, luate cu asalt de cererile pentru ajutorul de încălzire

Primăriile constănțene, luate cu asalt de cererile pentru ajutorul de încălzire

Primăriile din județul Constanța au în continuare probleme legate fie de infrastructură, fie de proiecte a căror finalizare întârzie să se concretizeze. Indiferent că este vorba de sistemul de alimentare cu apă, de drumuri și trotuare sau de unitățile de învățământ, ceva pare să împiedice mereu ducerea la bun sfârșit a inițiativelor administrațiilor publice locale. Mai mult decât atât, primăriile constănțene se confruntă cu un număr ridicat de dosare al persoanelor care solicită ajutorul de încălzire. Pantelimon, nimic nou sub soare În comuna Pantelimon, numărul total de dosare pentru ajutorul de încălzire depuse la Direcția de Muncă se ridică, conform declarațiilor edilului, la 388. Primarul Vasile Neicu susține că acest fapt nu este surprinzător, din cauza faptului că populația de aici este săracă, locuitorii confruntându-se cu lipsa locurilor de muncă. În acest sens, există câteva inițiative, însă până în prezent nu s-a concretizat nimic. „Dacă vom concesiona cariera de piatră unui agent economic există posibilitatea creării a 50 de locuri de muncă, dar suntem încă în așteptare”, a declarat Vasile Neicu. O altă inițiativă amintită de primar este aceea a unui complex de îngrășare a porcinelor cu o capacitate între 11.000 și 15.000 de capete, proiect care aparține unui agent economic, dar care, asemenea altor proiecte, încă nu s-a concretizat. La Crucea, infrastructura dă bătăi de cap Probleme legate de ajutorul pentru încălzire se înregistrează și în Crucea, numărul dosarelor depuse ajungând la 543. Oamenii de aici au posibilități materiale reduse, în special cei din satele Șiriu și Stupina, care nu au locuri de muncă. Deși a trecut mai bine de o lună de la debutul anului școlar 2007 - 2008, doar patru din cele șase unități de învățământ din Crucea au fost reabilitate, preconizându-se că lucrările de la școlile cu clasele I - IV din Șiriu și Crișan vor fi finalizate peste aproximativ două săptămâni. Admi-nistrația locală întâmpină probleme și în ceea ce privește proiectele de infrastructură, fiind vorba, mai exact, de faptul că, din cauza nefinalizării sistemului de alimentare cu apă și canalizare, nu pot înainta nici lucrările de reabilitare și modernizare a străzilor și trotuarelor. Primăria Crucea are în vedere, în viitorul apropiat, refacerea drumurilor, podurilor și podețelor afectate de inundații. Despre locuitorii care muncesc în străinătate, primarul Gheorghe Frigioiu a afirmat că numărul lor nu este unul îngrijorător de mare, fiind vorba concret de 80 de familii. Țările preferate de aceștia sunt Italia, Spania, Franța și, mai puțin, Germania. Jumătate din Ghindărești se încălzește în străinătate Astfel, în comuna Ghindărești au fost depuse, până în prezent, 400 de dosare pentru ajutorul de încălzire. În ceea ce privește numărul persoanelor plecate la muncă în străinătate, acesta reprezintă, conform declarațiilor viceprimarului comunei, Ștefan Maxim, 40% dintre locuitori. Ei sunt, cu preponderență, bărbați. În ciuda faptului că, dintre locuitorii comunei, mulți muncesc în străinătate, nu s-au înregistrat probleme cu familiile rămase. Despre alimentarea cu apă, viceprimarul Maxim a menționat că, din totalul suprafeței localității, ar mai fi de conectat la sistem doar 20%, proiect care se desfășoară cu sprijinul Consiliului Județean Constanța. Chirnogeni, în urmă cu școala Nici în comuna Chirnogeni numărul dosarelor pentru ajutorul de încălzire nu este unul mai mic, acesta ridicându-se, conform primarului Gheorghe Manta, la 500. „Oamenii au venituri mici, sunt mulți pensionari, mulți bătrâni”, a apreciat primarul. În ceea ce privește proiectele și inițiativele primăriei Chirnogeni, primarul le-a menționat pe cel legat de sistemul de canalizare, pentru care există un studiu de fezabilitate încă nefinalizat și pe acela referitor la reabilitarea iluminatului public în Plopeni, Chirnogeni și Credința. Banii pentru iluminatul public provin de la bugetul local. O problemă a primăriei Chirnogeni este faptul că lucrările de reconsolidare a unităților de învățământ din localitate - grădinița și, respectiv, școala - nu s-au finalizat. Primarul acuză alocarea tardivă a banilor de către guvern, dar și întârzierea licitației pentru firma care se ocupă de reabilitarea școlii și a grădiniței.Primăriile din județul Constanța au în continuare probleme legate fie de infrastructură, fie de proiecte a căror finalizare întârzie să se concretizeze. Indiferent că este vorba de sistemul de alimentare cu apă, de drumuri și trotuare sau de unitățile de învățământ, ceva pare să împiedice mereu ducerea la bun sfârșit a inițiativelor administrațiilor publice locale. Mai mult decât atât, primăriile constănțene se confruntă cu un număr ridicat de dosare al persoanelor care solicită ajutorul de încălzire. Pantelimon, nimic nou sub soare În comuna Pantelimon, numărul total de dosare pentru ajutorul de încălzire depuse la Direcția de Muncă se ridică, conform declarațiilor edilului, la 388. Primarul Vasile Neicu susține că acest fapt nu este surprinzător, din cauza faptului că populația de aici este săracă, locuitorii confruntându-se cu lipsa locurilor de muncă. În acest sens, există câteva inițiative, însă până în prezent nu s-a concretizat nimic. „Dacă vom concesiona cariera de piatră unui agent economic există posibilitatea creării a 50 de locuri de muncă, dar suntem încă în așteptare”, a declarat Vasile Neicu. O altă inițiativă amintită de primar este aceea a unui complex de îngrășare a porcinelor cu o capacitate între 11.000 și 15.000 de capete, proiect care aparține unui agent economic, dar care, asemenea altor proiecte, încă nu s-a concretizat. La Crucea, infrastructura dă bătăi de cap Probleme legate de ajutorul pentru încălzire se înregistrează și în Crucea, numărul dosarelor depuse ajungând la 543. Oamenii de aici au posibilități materiale reduse, în special cei din satele Șiriu și Stupina, care nu au locuri de muncă. Deși a trecut mai bine de o lună de la debutul anului școlar 2007 - 2008, doar patru din cele șase unități de învățământ din Crucea au fost reabilitate, preconizându-se că lucrările de la școlile cu clasele I - IV din Șiriu și Crișan vor fi finalizate peste aproximativ două săptămâni. Admi-nistrația locală întâmpină probleme și în ceea ce privește proiectele de infrastructură, fiind vorba, mai exact, de faptul că, din cauza nefinalizării sistemului de alimentare cu apă și canalizare, nu pot înainta nici lucrările de reabilitare și modernizare a străzilor și trotuarelor. Primăria Crucea are în vedere, în viitorul apropiat, refacerea drumurilor, podurilor și podețelor afectate de inundații. Despre locuitorii care muncesc în străinătate, primarul Gheorghe Frigioiu a afirmat că numărul lor nu este unul îngrijorător de mare, fiind vorba concret de 80 de familii. Țările preferate de aceștia sunt Italia, Spania, Franța și, mai puțin, Germania. Jumătate din Ghindărești se încălzește în străinătate Astfel, în comuna Ghindărești au fost depuse, până în prezent, 400 de dosare pentru ajutorul de încălzire. În ceea ce privește numărul persoanelor plecate la muncă în străinătate, acesta reprezintă, conform declarațiilor viceprimarului comunei, Ștefan Maxim, 40% dintre locuitori. Ei sunt, cu preponderență, bărbați. În ciuda faptului că, dintre locuitorii comunei, mulți muncesc în străinătate, nu s-au înregistrat probleme cu familiile rămase. Despre alimentarea cu apă, viceprimarul Maxim a menționat că, din totalul suprafeței localității, ar mai fi de conectat la sistem doar 20%, proiect care se desfășoară cu sprijinul Consiliului Județean Constanța. Chirnogeni, în urmă cu școala Nici în comuna Chirnogeni numărul dosarelor pentru ajutorul de încălzire nu este unul mai mic, acesta ridicându-se, conform primarului Gheorghe Manta, la 500. „Oamenii au venituri mici, sunt mulți pensionari, mulți bătrâni”, a apreciat primarul. În ceea ce privește proiectele și inițiativele primăriei Chirnogeni, primarul le-a menționat pe cel legat de sistemul de canalizare, pentru care există un studiu de fezabilitate încă nefinalizat și pe acela referitor la reabilitarea iluminatului public în Plopeni, Chirnogeni și Credința. Banii pentru iluminatul public provin de la bugetul local. O problemă a primăriei Chirnogeni este faptul că lucrările de reconsolidare a unităților de învățământ din localitate - grădinița și, respectiv, școala - nu s-au finalizat. Primarul acuză alocarea tardivă a banilor de către guvern, dar și întârzierea licitației pentru firma care se ocupă de reabilitarea școlii și a grădiniței.