„Primarii se chinuiesc să atragă fonduri, după care vine ANI şi îi declară incompatibili“

1

AGIGE PRIMAR OK

carjaliu este un primar bun ok si are dreptate agigea a fost lasta la mana hotilor gen ionita si lamureanu doua gunoaie in agigea azi se lucreaza se munceste si nu este nimeni in campanie electorala BRAVO CRISTI ESTI UN OM DE CUVANT BRAVO TIE SUCCES