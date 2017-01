Primarii PSD se feresc să vorbească despre schimbările provocate de ieşirea lor de la guvernare

În județ,

Primarii PSD se feresc să vorbească despre schimbările provocate de ieșirea lor de la guvernare

După retragerea PSD-ului de la guvernare, reprezentanții partidului în teritoriu, șefii administrațiilor locale, s-au arătat destul de reținuți față de abordarea acestui subiect. O mare parte dintre primarii social-democrați din județ s-au abținut chiar de la comentarii privind numirea lui Claudiu Palaz ca prefect în locul lui Liviu Brăiloiu. „No comment” a fost prima reacție a primarului Cristian Telehoi din Cobadin atunci când a fost rugat să comenteze schimbarea prefectului Liviu Brăiloiu după ieșirea PSD-ului de la guvernare. În schimb, el și-a putut exprima un punct de vedere în legătură cu trecerea PSD-ului în opoziție. „Mi se pare firească această mișcare. Nu ar fi trebuit niciodată să intre la guvernare”, a precizat Telehoi. Nici primarul comunei Deleni, Marian Dan, „nu prea” a putut să comenteze înlocuirea lui Brăiloiu cu subprefectul Claudiu Palaz. „Nu prea pot să comentez pentru că el (n.r. - Claudiu Palaz) este vărul meu primar”, a declarat Marian Dan. În opinia sa, ieșirea de la guvernare a fost o mișcare foarte bună. Primarul comunei Ciocârlia, Traian Dragomir, s-a eschivat atunci când s-a văzut în postura de a comenta ieșirea PSD-ului de la guvernare și schimbările ce au urmat. „Îmi rezerv dreptul de a comenta. Ei au știut ce fac. Acum suntem un partid de opoziție. Le respectăm decizia”, a spus scurt el. Foarte entuziasmat de acest pas al PSD-ului s-a arătat a fi primarul comunei Ciobanu, Ioan Suciu. „Este foarte bine că a ieșit de la guvernare. Altfel, toate nerealizările le plasau pe umerii PSD-ului. Acum, să vedem cum se vor descurca ei singuri timp de două luni”, a declarat el. Talpa țării „Noi suntem mici. Noi suntem talpa țării. Nu pot să vă spun prea multe”, a început primarul comunei Adamclisi, Emilian Burcea. El a recunoscut totuși că „talpa țării” va suferi cel mai mult în urma ieșirii de la guvernare a PSD. „Era mai bine să nu fi intrat la guvernare și să fi rămas în opoziție”, a admis în cele din urmă. În privința schimbărilor care au avut loc în cadrul Instituției Prefectului Județului Constanța, Emilian Burcea s-a abținut de la comentarii. „Sunt prieten și cu unul și cu altul (n.r.-Liviu Brăiloiu, respectiv Claudiu Palaz). Nu pot să comentez”, a încheiat el. Pro Claudiu Palaz Analizând trecerea PSD-ului în opoziție, și primarul comunei Cuza Vodă, Eugen Dumitru, a susținut că „acest pas trebuia făcut de mult”. „A fost un fapt normal și un act de demnitate din partea miniștrilor PSD să plece. Sper, totuși, ca această ieșire de la guvernare să nu ne afecteze pe noi, cei din administrație”, a fost de părere el. Potrivit lui, schimbarea prefecților PSD a fost tot „o formă a normalității” promovată în politică la ora actuală: „noua putere și-a instalat oamenii în teritoriu. Însă pentru o perioadă foarte scurtă de timp.” „Claudiu Palaz este bun pe acest post. Ne cunoaștem foarte bine. De fapt, eu am avut și am o colaborare foarte bună cu cei doi prefecți (n.r.-Liviu Brăiloiu și Claudiu Palaz)”, a concluzionat el. Exercițiu de sinceritate Primarul comunei Independența, Cristea Gâscan, a spus ferm că nu a fost de acord cu intrarea PSD-ului la guvernare de la bun început. „Ieșirea de la guvernare s-a făcut târziu. Trebuia să se retragă din ianuarie-februarie”, a declarat el. „Este târziu. Și nici măcar nu trebuia să iasă să îl atace pe Traian Băsescu până nu se retrăgeau. Trebuia mai întâi să se retragă și de-abia apoi să atace. A fost o bilă neagră pentru Mircea Geoană. Dacă ei au ținut de scaun… În primul rând Mircea Geoană, în calitate de lider, trebuia să dea semnalul de retragere mult mai devreme”, a explicat el. „Mai bine răbdam un an fără bani”, a completat el. „Acum va fi categoric câștigul lui Traian Băsescu pentru că PD-L a preluat toate portofoliile cu priză la mase”, a mai remarcat Cristea Gâscan. În perspectiva alegerilor prezidențiale, el a punctat importanța mesajelor pe care le va transmite PD-L. „Depinde ce vor face pedeliștii și depinde ce mesaj vor transmite populației. Geoană este susținut și este plăcut de Occident și de Orient și ar fi bun ca președinte, dar nu reușește să atragă oamenii. Băsescu prinde la oameni. Și nu se pune nimeni cu discursul lui Băsescu…”, a menționat primarul social-democrat.