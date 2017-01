Primarii liberali îşi (re)fac planurile pentru alegerile locale din 2012

Primarii liberali își (re)fac planurile pentru alegerile locale din 2012

Încă de la începutul anului, conducerea județeană a PNL Constanța anunța că una dintre mizele principale ale liberalilor pentru 2010 va fi pregătirea pentru alegerile locale din 2012. Președintele Organizației Județene a PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, declara în urmă cu ceva vreme că 2010 va fi dedicat lansării și promovării candidaților la alegerile locale din 2012. Unii primari liberali și-au exprimat deja dorința de a-și continua proiectele administrative, alții s-au arătat gata să predea ștafeta, în timp ce alții susțin că este prea devreme să fie abordat subiectul cu pricina. Candidatura și criza Aflat la primul său mandat, primarul comunei Comana, Ion Adam, a recunoscut că un rol important în decizia sa privind o nouă candidatură la alegerile din 2012 îl va avea „evoluția situației generale actuale”. „Decizia mea depinde de posibi-litățile de a face ceva la nivelul admi-nistrației locale. Dacă se va menține criza economică actuală, când nu avem fonduri să ne punem în practică promisiunile electorale, nu știu dacă voi candida. Nu vreau să candidez doar de dragul de a sta acolo ca primar”, a declarat Ion Adam. El a mai precizat că prima parte a mandatului său a fost una dificilă, întrucât a primit drept „moștenire” din partea fostei administrații mai multe datorii pentru care trebuie să găsească soluții să le acopere. „Este foarte simplu să stai, să vii la primărie și să îți iei banii. Este foarte ușor să fii primar așa. Dar dacă vrei să faci ceva pentru comunitate, te confrunți cu foarte multe probleme”, a mai atras atenția Ion Adam. Până la alegerile pentru primărie, liberalul se pregătește pentru competiția internă a partidului, el anunțându-și candidatura pentru șefia filialei locale. Peste puțin timp, mai exact pe 24 aprilie, vor avea loc alegerile pentru desemnarea noii conduceri a PNL Comana. Optimism Edilul orașului Techirghiol, Adrian Stan, a declarat că „mai mult ca sigur” va candida pentru un nou mandat la șefia conducerii locale. „Vreau să continui cele 15 proiecte inițiate în prima parte a mandatului meu. Acesta este singurul motiv pentru care doresc să candidez din nou. Am realizat ceea ce mi-am propus, însă unele dintre inițiative nu sunt încă vizibile pentru că așteptăm finanțarea pentru ele. Sper să se vadă și să obținem banii pentru derularea lor”, a explicat Adrian Stan. „Mi-ajunge!“ Pe de altă parte, la Istria, Ioan Herdean a spus ferm că nu își mai dorește un nou mandat în fruntea primăriei. „Mi-ajunge! Sunt la al patrulea mandat de primar și trebuie să mai vină și alții”, a fost de părere liberalul. În privința doritorilor, Herdean a exclamat că „sunt o grămadă” și, cel mai probabil, după alegerile interne din partid programate pentru 21 mai, se vor cunoaște și potențialii candidați liberali. „Eu încerc să mă retrag. Să vedem cine va fi ales președinte al filialei și apoi mai discutăm despre alegerile din 2012", a completat el. Mandat independent În opinia primarului comunei Mihai Viteazu, Gheorghe Grameni, este prea devreme pentru a face planuri pentru 2012. „Sănătate să fie! Noi acum ne gândim la să-răcia noastră”, a început Gheorghe Grameni. „De la alegerile prezidențiale, eu nu am mai fost convocat la întrunirile PNL Constanța. Nu am plecat de la PNL, dar nu știu dacă ei mă mai vor. Și am impresia că nu mă vor nici ceilalți. Prin urmare, dacă mă hotărăsc să candidez, voi candida independent”, a ținut să precizeze el. Liberalul se află la cel de-al treilea mandat în fruntea Primăriei Mihai Viteazu. Devreme Și Gheorghe Chiriac, gospodarul-șef din Mereni, a mărturisit că este încă devreme să se pronunțe pe acest subiect, el fiind tot la al treilea mandat. „Este cam devreme. Nu am spus nici «da», nici «nu». Probabil că răspunsul va fi «da»”, a declarat el. Liberalii din Mereni se pregătesc și ei de alegeri, programate pentru data de 24 aprilie, Gheorghe Chiriac anunțându-și candidatura pentru șefia filialei locale.