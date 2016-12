Primarii liberali constănţeni vor un Guvern PNL-PD-L

Primarii liberali constănțeni vor un Guvern PNL-PD-L

Declarațiile recente ale fostului lider PNL, Călin Popescu Tăriceanu, privind posibila guvernare alături de PD-L, au provocat dispute aprinse în rândul liberalilor. Tăriceanu a recunoscut, în cadrul Biroului Politic Central de luni seară, că a fost sunat de președintele Traian Băsescu în vederea cooptării PNL în viitorul Guvern. În timp ce Crin Antonescu și Ludovic Orban au respins categoric această variantă, Tăriceanu a preferat să își arate deschiderea față de PD-L. În cele din urmă, BPC a stabilit convocarea unui Comitet Național Executiv în care filialele din toată țara să se pronunțe în acest caz. Senatorul constănțean Puiu Hașotti a declarat, ieri, că preferă ca PNL să rămână în opoziție, însă în mod independent. El a respins categoric menținerea alianței cu PSD. Liderul Organizației Județene a PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, a declarat că va prezenta, în cadrul ședinței de astăzi a CNEx, opțiunea majorității liberalilor constănțeni. „Noi am avut o întâlnire a Biroului Politic Județean și aseară (n.r.-luni seara), în care am discutat situația în care se află PNL acum. De asemenea, am decis ca, astăzi (n.r.-ieri), să centralizăm opțiunea fiecărui membru din Delegația Permanentă pentru a putea aduce la cunoștința Comitetului Național Executiv vocea majorității constănțene”, a explicat Dragomir. În ceea ce privește varianta sa personală, Dragomir a spus că se va supune, la final, majorității. „Trebuie să analizăm și să discutăm toate opțiu-nile exprimate. Apoi, trebuie să luăm cea mai bună hotărâre nu numai pentru PNL, ci pentru România, având în vedere contextul în care țara se află”, a adăugat el. Premier agreat atât de PNL, cât și de PD-L Primarul orașului Techirghiol, Adrian Stan, a fost de acord cu intrarea PNL la guvernare alături de PD-L în condiții rezonabile pentru formațiunea sa politică. „Aș vrea să avem un premier agreat atât de PNL, cât și de PD-L, și nu neapărat să fie liberal. Aș vrea un premier cât mai independent și cât mai nepătat. Apoi, să se formeze un guvern cu miniștri competenți și nepătați, care să urmeze un program compatibil cu ideile liberalilor”, a declarat Stan. De asemenea, el nu a exclus posibilitatea ca rămânerea în opoziție a PNL să contribuie la destrămarea treptată a partidului. „Sper ca PNL să aibă înțelepciunea de a ajunge la un punct comun și să îl impună în fața PD-L”, a continuat el. Tăriceanu, premier din nou Pentru liberalul Ion Adam, primarul comunei Comana, situația este foarte simplă și logică: singura soluție posibilă este intrarea la guvernare alături de PD-L. „Nu văd altă soluție. Trebuie să se termine odată cu circul acesta și să se facă un Guvern cât mai repede. PNL a încheiat un acord politic cu PSD pentru a-l susține pe Mircea Geoană în turul II. Dar dacă Geoană și-a dat singur cu dreptul în stângul, Crin Antonescu ce să îi mai facă?”, a pus pro-blema el. Dacă ar fi să nominalizeze un premier potrivit pentru România acestui moment, Ion Adam ar merge pe mâna lui Călin Popescu Tăriceanu. Aceeași opțiune a avut-o și primarul comunei Săcele, Ion Oprea. „Aș merge pe varianta unui Guvern condus de Călin Popescu Tăriceanu pentru că este un om de substanță. Este un om cu rezultate. Nu mă interesează Klaus Iohannis, pentru că noi suntem români și, apoi, în spatele lui s-ar putea să fie și alte interese. Altă variantă de premier nu văd”, a declarat Oprea. În plus, primarul a fost de părere că PNL poate să pună condiții numai în anumite limite. „Nu știu dacă în situația dată poți pune pretenții foarte mari. Dacă vezi că PD-L are și varianta B, atunci trebuie să mergi pe mâna lor. Avem nevoie de formarea unui guvern urgent”, a completat el. „Ori își depune demisia, ori…“ Gheorghe Chirciu, primarul comunei Oltina, a susținut că, în ședința Biroului Politic Județean de luni seara, majoritatea liberalilor a fost de acord cu intrarea la guvernare alături de PD-L. „Au mai fost câțiva care trăiesc pe altă lume. Dar dacă suntem mereu contra, nu mai facem nimic. Locul nostru, al PNL, este la guvernare. Acolo poți arăta care este puterea ta. Și am spus-o de la bun început. Locul PNL-ului este alături de PD-L, nu de PSD”, a mai afirmat el. „Noi nu sărim acum pe Crin Antonescu. Dar nu se poate ca numai două-trei persoane din vârful PNL să decidă soarta partidului. Cum să îl lăsăm noi să ne bage în șanț? Când șoferul mașinii PNL pierde controlul și ne îndreaptă spre șanț, noi trebuie să îl ajutăm să se orienteze, să își revină și să ne redreseze pe drumul cel bun. Acum, fie își depune demisia, fie va fi de acord cu ceea ce susține, în majoritate, PNL”, a spus ferm Gheorghe Chirciu. PNL, pierdut pe scena politică În Mihai Viteazu, liberalul Gheorghe Grameni și-a manifestat foarte hotărât dorința ca PNL să formeze noul Guvern alături de PD-L. „Eu am deschis ochii în politică în PNL. Noi suntem un partid de dreapta și trebuie să ne orientăm spre PD-L. Nu am susținut niciodată alianța PSD-PNL. Dacă acum PNL nu face un pas spre dreapta, dacă ne cramponăm în discuții fără sens, partidul se va pierde pe scena politică”, a început primarul Gheorghe Grameni. „Vă spun că PNL se va duce exact cum s-a dus și PNȚCD dacă nu ajunge la masa negocierilor și nu face un Guvern urgent”, a încheiat Grameni. De aceeași părere a fost și primarul comunei Istria, Ioan Herdean. „Eu nu pun nicio condiție. Dacă PNL nu intră la guvernare, va fi pierdut. Rămânerea în opoziție va conduce la destrămarea PNL”, a comentat Herdean. Primarii, o categorie specială Gospodarul-șef din Limanu, Nicolae Urdea, a remarcat situația specială a primarilor, întrucât ei au nevoie de proiecte, de finanțări și, în general, șansele lor mai mari de reușită sunt atunci când intră la guvernare. Urdea nu a negat faptul că au fost situații în care nu a contat cine a fost la guvernare, proiectele beneficiind și în aceste condiții de finanțare. „Pentru mine, având în vedere că am foarte multe proiecte în deru-lare, în evaluare și proiecte ce urmează a fi depuse spre a obține finanțare, va fi mult mai confortabil să lucrez dacă PNL va fi la guvernare. Cred că va fi și un confort psihologic”, a arătat primarul. Pe de altă parte, în opinia sa, posibila rămânere în opoziție a PNL nu va conduce la destrămarea partidului. În timp ce primarul comunei Mereni, Gheorghe Chiriac, a susținut, la rândul său, colaborarea cu PD-L, Marian Gălbinașu, șeful administrației locale Corbu, nu a putut oferi un punct de vedere personal pe acest subiect. Primarul comunei Seimeni, Lucian Blaj, nu a putut fi contactat pentru a-și exprima opțiunea.