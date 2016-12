Primarii din judeţ, instruiţi pentru organizarea alegerilor

Primarii din județ, instruiți pentru organizarea alegerilor

Prefectul județului Constanța, Adrian Nicolaescu, i-a convocat, ieri, pe primarii din județ, în sala „Remus Opreanu” a Palatului Administrativ, la o ședință de lucru. La întâlnire, au fost prezenți și președintele Autorității Electorale Permanente, filiala Galați, Andi Mihalache, dar și subprefectul Ersun Anefi.Primul punct de pe ordinea de zi a vizat organizarea alegerilor locale, moment în care Andi Mihalache a făcut câteva precizări referitoare la ceea ce trebuie să facă operatorii pe calculator. Totodată, el i-a rugat pe șefii administrațiilor publice locale să actualizeze la zi listele electorale permanente.Un alt punct pe ordinea de zi a vizat urgentarea procedurilor de retrocedare a terenurilor conform Legii 18/1991 a fondului funciar.Referitor la acest subiect, prefectul Adrian Nicolaescu a făcut o serie de precizări.„Am preluat din mers situația retrocedărilor. Avem circa 9.000 de cereri care stau în așteptare, dar avem și un termen limită, 1 ianuarie 2017. Am reușit să dublez întâlnirile de fond funciar, de două ori pe lună, și am întărit grupul tehnic la nivelul prefecturii. Este greu, am început în 91 legea fon-dului funciar și iată că, după 25 de ani, tot nu am terminat. Există riscul ca, după 1 ianuarie 2017, constănțenii să nu mai poată primi de la nivel local ce li se cuvine, iar dosarele lor să ajungă la ANRMAP, ceea ce, vă spun, ar fi o rușine pentru noi, la nivel local”, a explicat prefectul Adrian Nicolaescu.La rândul său, subprefectul Ersun Anefi a prezentat situația informativă a dosarelor de retrocedări.„La nivelul județului Constanța, există 9.164 de cereri nesoluționate. Anul trecut, au fost făcute 818 propuneri. Așadar, va trebui să lucrăm de 10 - 12 ori mai mult. Avem o balanță pozitivă. Avem 64.000 de hectare și cereri pentru 42.000 de hectare de teren. În prima fază, se va restitui din rezerva UAT-urilor, apoi vom trece la rezerva de la ADS”, a spus subprefectul.În altă ordine de idei, reprezentantul Guvernului în teritoriu a vorbit și despre situația hidrologică din județ.„Avem cod galben pe Dunăre, de la Ostrov la Gârliciu. Avem atenționare în zona Hârșova, dar riscante sunt și digurile de la Oltina până la Gârliciu. Am rugăminte să nu lăsați lucrurile să degenereze”, a spus prefectul.