Primarii din Asociaţia Oraşelor vor aceleaşi drepturi ca omologii lor din UE

Primarii din Asociația Orașelor vor aceleași drepturi ca omologii lor din UE

În ciuda faptului că, încă din luna iunie a acestui an, Asociația Orașelor din România (AOR) și-a propus înființarea unui Fond de Garantare a creditului comunitar, această inițiativă nu s-a concretizat până în prezent. Președintele Asociației Orașelor din România, primarul Ionel Chiriță, a declarat că, în cadrul Consiliului Consultativ al AOR reunit săptămâna trecută, s-a discutat despre înființarea Fondului, dar nu s-a luat încă o hotărâre. „Demersul care urmează presupune ca cele patru structuri asociative, adică AOR, Asociația Municipiilor din România, cea a Comunelor, dar și Uniunea Națională a Consiliilor Județene, să prezinte Ministerului Finanțelor un punct de vedere comun și abia apoi vom putea discuta despre concretizarea proiectului”, a menționat Chiriță. În ceea ce privește planurile AOR din viitorul apropiat, primul dintre ele care a fost făcut cunoscut de Ionel Chiriță este cel referitor la definirea unui statut al demnitarului local: primar, viceprimar, consilier local. „Vom face un studiu să vedem unde ne aflăm în raport cu poziția primarilor din Uniunea Europeană în ceea ce privește condițiile de salarizare, realizarea veniturilor pe plan local, competențele edililor, performanțele lor, beneficiile acestora”, a afirmat președintele AOR. Asociația Orașelor din România intenționează, de asemenea, să propună modificări la legislația administrațiilor locale în interesul unei mai bune aplicări a ei. Chiriță a anunțat și participarea AOR la al treilea forum româno - francez de la Nantes, programat în perioada 14-16 noiembrie și care anul acesta va dezbate problema descentralizării. „La forumul de anul acesta vor participa 120 de aleși locali din România, mai precis 40 de primari de comune, 35 de primari de orașe, 30 de edili ai municipiilor și 15 reprezentanți ai consiliilor județene“, a ținut să menționeze președintele AOR. Dintre problemele cu care se confruntă Asociația Orașelor din România, Ionel Chiriță a insistat asupra prevederilor Legii 273 a Ministerului Finanțelor, prevederi care fac referire la administrațiile publice locale, mai exact la plătitorii de impozite. „Aceștia, fie că sunt agenți economici, fie că sunt Judecătoria, Parchetul, Poliția sau alte instituții, trebuie să își achite impozitele în localitatea în care își exercită activitatea, și nu la oficiul de plată județean, așa cum a fost înainte. Așa spun prevederile legii. Or, aceștia plătesc tot acolo, fapt care prejudiciază orașele anual cu sume de miliarde de lei. Orașele sunt private de anumite beneficii, în ciuda faptului că administrațiile locale își îndeplinesc toate funcțiile care țin de serviciul public, cum ar fi sistemul de iluminat, spre exemplu. Prin faptul că nu își plătesc impozitele în orașele în care își exercită activitățile, plătitorii de impozite anulează condiția de serviciu public a orașului” a explicat primarul Hârșovei. Totodată, edilul a ținut să sublinieze faptul că AOR nu este de acord cu valoarea impozitului pe terenul extravilan, de trei ori mai mare la orașe decât la comune. „Este absurd! 