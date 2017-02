Primarii de comune vor soluţii de la Guvern. "Trebuie să reducem decalajul dintre mediul rural şi cel urban"

Primarii de comune vor soluții de la Guvern. "Trebuie să reducem decalajul dintre mediul rural și cel urban"

Primarii de comune din întreaga țară s-au întrunit zilele trecute, la Parlament, pentru a dezbate cele mai arzătoare probleme ale administrațiilor locale din mediul rural. Aleșii locali au avut ocazia să-și spună ofurile direct premierului Sorin Grindeanu și miniștrilor, dar și președinților celor două Camere ale Parlamentului. Întâlnirea a avut loc în cadrul Adunării Generale a Asociației Comunelor din România.În perioada 19-22 februarie, la București, se desfășoară cea de-a XX-a sesiune ordinară a ACoR, cu caracter jubiliar. Dacă duminică reuniunea a avut în centru mai multe probleme administrative, pri-marii au avut, ieri, ocazia să se întâl-nească cu principalii decidenți politicidin România. Atât liderii coaliției de gu-vernare, cât și premierul și miniștri ai cabinetului său au ținut cuvântări în fața primarilor, dar au și luat cunoștință direct de la sursă cu ce probleme se confruntă satul românesc.„Astăzi (n.r. - ieri), în Parlament, în prezența premierului Sorin Grindeanu și a miniștrilor din Cabinet, a președinților Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu, am subliniat problemele cu care se confruntă administrațiile publice locale din mediul rural, urmând ca zilele următoare, împreună cu secretarii de stat, să intrăm în profunzimea subiectelor. Noi nu dorim doar să le aducem la cunoștință problemele, ci vrem ca ele să se rezolve, vrem să reducem acest decalaj enorm care există între mediul rural și cel urban. Noi le-am cerut celor prezenți doar să guverneze țara și să fie liniște între toți românii”, ne-a declarat primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju, prim-vicepreședinte al ACoR.În ceea ce privește problematicile ridicate, primarii solicită deblocarea axelor și programelor cu finanțare europeană, mai ales în ceea ce privește proiectele de infrastructură: alimentare cu apă, canalizare, drumuri. De asemenea, se doresc modificări legislative, mai ales la Legea educației, Legea finanțelor publice, Legea auditului fiscal, Legea administrației publice. „Dorim modificarea Legii educației, să se spună clar cine plătește, și din ce surse, bursele elevilor, trans-portul elevilor, salariile personalului didactic auxiliar, șoferul de pe microbuzul școlar, întreținerea microbuzului școlar. La ora actuală toate acestea sunt lăsate în cârca primarului”, a adăugat primarul Mariana Gâju.Tototdată, primarii au mai atacat și Legea salarizării, solicitând să fie plătiți corespunzător pentru munca, dar mai ales pentru responsabilitățile pe care le au.Președintele ACoR, Emil Drăghici, a vorbit despre încheierea unui pact pentru autonomie locală, prin care să fie identificate problemele administrației locale„Dorim să ne unim eforturile și cu celelalte structuri asociative. Nu împotriva guvernanților - pentru ca împreună cu guvernanții să găsim soluții la problemele cu care se confruntă colectivitățile locale și autoritățile administrației publice locale. Nu cumva aceasta este calea de urmat într-o societate demnă pentru sfârșitul celui de-al doilea deceniu al secolului al XXI-lea? Am încercat să ne manifestăm deschiderea, semnând acordul de parteneriat și o parte, și cealaltă. Numai că rupturile guvernamentale ne fac de fiecare dată să fim la un nou început. Spuneam anul trecut, pe 4 iulie 2016, la Forumul Administrației Publice, că am participat la prea multe sfârșituri neîncepute sau doar începute, dar niciodată la începuturi care să aibă continuare. (...) Nutrim convingerea că actuala guver-nare își va manifesta plenar voința în continuarea unui început din 2013, prin semnarea aici, în fața dumneavoastră, a unui acord de parteneriat, care să consfințească priorități și soluții cu ter-mene de rezolvare și rapoarte de progres”, a spus Drăghici. Președintele ACoR a vorbit și despre încheierea unui pact pentru autonomie locală, prin care să fie identificate problemele administrației locale, dar și măsurile de luat.Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a declarat, ieri, că adminstrația publică din România trebuie să iasă din „starea de paralizie”, precizând că este „inadmisibil” ca un primar să știe că nu încalcă nicio lege, dar să nu poată sta liniștit pentru că nu știe ce are și ce nu are voie să facă.„Se tot vorbește (...) de ani de zile despre primari, oameni politici, miniștri care ocupă diverse funcții și care, vezi Doamne, fac și dreg. Cel mai important lucru este să fie o legislație clară. Fiecare dintre dumneavoastră vrea să știe un lucru simplu: ce am voie să fac și ce nu am voie să fac? Pentru că e inadmisibil ca un primar sau un ministru sau cineva care conduce o instituție publică să știe că nu încalcă nicio lege și cu toate as-tea să nu poată să stea liniștit. Nu mai e nicăieri, în nicio țară, acest lucru. Legis-lația este clară, dacă este clară și e încălcată, cel care a încălcat legislația plătește. Vreau să știu și eu ce am voie să fac, ce n-am voie să fac, nu să mă trezesc la un moment dat că cineva îmi spune că n-ai încălcat nicio lege, dar ai greșit”, a afirmat Dragnea, la Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România.Premierul Sorin Grindeanu le-a transmis primarilor, că îi așteaptă la Guvern, afirmând că „la Palatul Victoria se mai întâmplă și alte lucruri decât proteste”.„Vă aștept la Guvern, la Palatul Victoria se mai întâmplă și alte lucruri decât proteste. Vă rog să veniți la Palatul Victoria. Noi lucrăm în continuare”, le-a spus Grindeanu primarilor prezenți la Adunarea Generală a Asociației Comu-nelor din România.El a afirmat că va avea un consilier de stat care se va ocupa doar de comunitățile locale și problemele pe care le au comu-nitățile locale.„E prea mare parcă diferența între (...) România urbană și România rurală, e de datoria noastră ca prin tot ce înseamnă programul de guvernare, programele pe care le vom lansa, unele dintre ele le-am lansat, această diferență să o reducem. În continuare sunt localități în România care nu au apă, nu au asfalt, nu au canalizare. Toate aceste lucruri pot fi făcute prin programele pe care, pe unele le-am lansat, altele vor fi lansate în perioada următoare”, a adăugat premierul.