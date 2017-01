Primarii constănţeni visează drumuri, apă şi canalizare

La un an după integrare,

Primarii constănțeni visează drumuri, apă și canalizare

În ciuda faptului că de la integrarea în Uniunea Europeană a trecut deja un an, localitățile din mediul rural constănțean rămân totuși în afara normelor și a standardelor de civilizație. Țăranii își doresc ca în noul an să poată avea, în sfârșit, acces nelimitat la apă, un sistem de canalizare și drumuri care să fie, în sensul propriu al cuvântului, practicabile. Dacă banii pentru ajutorul de încălzire au fost virați, aceasta fiind, de altfel, una dintre principalele preocupări ale țăranilor, nu aceeași este situația sistemelor de apă și canalizare din localitățile dobrogene. Și pentru că anul care se finalizează a fost unul marcat de secetă, de soare, de un pământ care a refuzat să mai rodească, îngreunând și mai mult situația precară a țăranilor, locuitorii din mediul rural visează la o iarnă autentică, despre care să poată spune „A-nceput de ieri să cadă câte-un fulg...” Primarul din Tuzla a declarat că, din punct de vedere al bugetului, administrația publică locală se poate declara mulțumită. „Avem bani, ne-au fost virați de la Guvern, prin Hotărâre de Guvern și de la Consiliul Județean. Sunt bani pentru investiții, dar…acum nu avem ce face cu ei”, a menționat Avram Ghebenei. „Virăm banii în fondul de rulment și îi vom scoate în ianuarie, când sperăm că vremea ne va permite să ne apucăm de proiecte”. În ceea ce privește planurile de viitor, primarul Ghebenei a precizat că primăria Tuzla are în vedere extinderea sistemului de canalizare cu 15 km, proiect derulat pe baza Ordonanței 7, dar și a celui de alimentare cu apă pe o suprafață de aproape 2 km. Din punct de vedere material țăranii nu stau însă prea bine. „Deși seceta a fost îngrozitoare în cursul acestui an, la noi în localitate nu s-a considerat că ar fi fost o calamitate, fapt pentru care oamenii nu au primit niciun leu, nici ca ajutor, nici ca despăgubire”, a ținut să specifice gospodarul șef. Oamenii se amăgesc cu gândul unui an mai bun În comuna Istria, oamenii se amăgesc, potrivit declarațiilor primarului Ioan Herdean, „că anul care va să vină va fi unul mai bun. Așa spunem în fiecare an, la fiecare nouă cumpănă dintre ani sperăm că ne va fi mai bine. Numai că, din păcate, constatăm uneori că și anul care tocmai a trecut a fost la fel ca precedentul”. Primarul nu pare prea entuziast în ceea ce privește planurile de viitor, însă ține să menționeze că reabilitarea sistemul de canalizare și a drumurilor reprezintă una dintre prioritățile pe anul 2008. „Drumurile din localitate trebuie să intre într-un program de tratament asfaltic și intenționăm, de asemenea, sa construim și două terenuri de sport”, a declarat Ioan Herdean. Întrebat cum îi găsește pe țărani finele anului, primarul a afirmat: „Oamenii ies din 2007 șifonați din cauza secetei, nu a fost un an prea bun”. Drumuri vechi de când lumea Există și localități constănțene în care drumurile au rămas, și în cursul acestui an, de pământ. În urma oamenilor care treceau pe uliță se ridica un praf uscat, al sărăciei, al necazurilor. În Oltina a fost demarat proiectul de pietruire a drumurilor, însă finalizarea sa se preconizează în cursul noului an. „Am început pietruirea drumurilor, dar până acum lucrările s-au desfășurat pe o lungime de 2 km și jumătate. Ce a rămas vom face, probabil, în noul an. De asemenea, în primăvară vom iniția proiectul de înlocuire a conductei de alimentare cu apă, pentru că ne dă mari bătăi de cap. Ne confruntăm din ce în ce mai des cu spargeri și fisuri. Anul în care a fost montată conducta își spune cuvântul, vorbim de 1964, 1965”, a precizat viceprimarul Stamat Oprea. Și sistemul de canalizare reprezintă o prioritate a administrației actuale, dat fiind faptul că, până în prezent, în localitate există doar un kilometru și jumătate de canalizare. „Suntem încă în stadiul elaborării studiului de fezabilitate, proiectul în sine va fi realizat la anul”. O iarnă cu multă zăpadă și ploaie Dacă pentru alte țări ale Uniunii, domeniul sistemului de apă este un subiect cât se poate de banal tocmai prin buna sa funcționare, în comuna constănțeană Vulturu alimentarea cu apă rămâne cu mult în urma vremurilor. Astfel, primarul Neculae Berbec a declarat: „Sistemul de apă din comună trebuie adus la normele europene pentru că, cel puțin deocamdată, conductele sunt cele din 1960. Am avut o extindere în 1994, însă de atunci și până în clipa de față…El trebuie totuși reabilitat, acesta este pentru noi unul dintre obiectivele prioritare”. În ceea ce îi privește pe țăranii din Vulturu, ei sunt mulțumiți că au primit banii pentru ajutorul de încălzire. „Dacă avem lemne, avem de toate”, a precizat primarul Berbec referitor la păsurile oamenilor. Totodată, aceștia își doresc, conform aprecierilor gospodarului șef „o iarnă cu multă zăpadă și ploaie, astfel încât apa să sature pământul”.