Primarii constănţeni se plâng de bugetele pe 2011

Primarii constănțeni se plâng de bugetele pe 2011

Noile reglementări legislative cu privire la bugetele locale îi pun în dificultate pe primarii constănțeni în privința deciziilor administrative pe anul 2011. Până nu își achită datoriile din anii precedenți, edilii trebuie să-și ia gândul de la alte investiții noi. Totuși, majoritatea primarilor se plâng de faptul că nici în cazul în care nu ar fi avut de plătit proiectele din trecut, tot nu ar fi ajuns acest buget „mai mult decât auster” pentru a face lucruri mărețe. Indemnizațiile persoanelor cu handicap, doar pe zece luni Anul acesta, în comuna Cuza Vodă, vor exista anumite sectoare care nu vor fi atinse, deoarece bugetul local nu permite decât strictul necesar. Banii existenți vor fi împărțiți pentru finalizare proiectelor din anii precedenți și pentru plata salariilor angajaților primăriei și cadrelor didactice. În ceea ce privește indemnizațiile pentru persoanele cu handicap, în forma actuală a bugetului, oamenii care beneficiază de acest drept vor primi ajutor doar pe zece luni. Primarul comunei, Eugen Dumitru, afirmă că, în condițiile în care vor mai apărea alte persoane care solicită ajutor, nu știe ce va face, deoarece bugetul este deja „foarte restrâns”. Dumitru afirmă că există și datorii de peste zece miliarde de lei vechi, ce trebuie achitate. Cel mai multe dintre acestea sunt față de firmele de construcții care au lucrat la ridicarea școlii și grădiniței din localitate. „Avem două miliarde datorie pentru ridicare școlii, pe care am terminat-o acum trei ani și pentru care nu am mai primit bani de la Guvern. Mai avem opt miliarde de lei datorie pentru grădiniță, tot prin bani de la Guvern. Firma de con-strucții deja ne-a dat în judecată, dar aceasta nu este datoria mea, este datoria Guvernului”, a declarat Dumitru. Totuși, primarul afirmă că a reușit să depună, la sfârșitul lunii ianuarie, un proiect pe fondul de mediu pentru folosirea energiei regenerative la școală și grădiniță. În următoarele luni se așteptă răspuns cu privire la aprobarea și finanțarea ulterioară a acestei inițiative. „Am primit doar 15% din bugetul pe 2010“ O situație similară se găsește și în comuna Fântânele. Aici, bugetul local va permite plata angajaților primăriei și cadrelor din învățământ doar pe șapte luni. Primarul Gheorghe Popescu declară că acest lucru se întâmplă deoarece, la calcularea bugetului, s-a ținut cont de taxele și impozitele care au fost colectate de la firmele de eoliene, „dar nu s-a punctat faptul că acestea sunt venituri ocazionale, nu permanente”. Astfel, comuna Fântânele trebuie să se descurce anul acesta cu un buget de doar 15% din cel de anul trecut. De asemenea, pe lângă plata salariilor pe lunile rămase fără acoperire de fondurile locale, primarul trebuie să mai scoată bani și pentru datoriile la furnizorul de combustibil. „Există datorii la furnizorul de combustibil pe care nu cred că vom reuși să le plătim și riscăm să ne pune în pericol alimentarea cu combustibil de iarna viitoare”, afirmă primarul comunei, Gheor-ghe Popescu. „Am moștenit datoriile fostului primar“ Primarul comunei Adamclisi, Anton Burcea consideră necesare noile prevederile legislative referitoare la buget. Totuși, el declară că îi va fi destul de greu să facă investiții și proiecte noi, în condițiile în care a „moștenit” toate datoriile primarului de înaintea sa. De asemenea, noul primar de la Adamclisi va renunța anul acesta la proiecte pe fonduri europene, pentru că acestea ne-cesită cofinanțare, și se va axa pe cele cu finanțare nerambursabilă din partea Guvernului. „Legea în sine e făcută bine. Trebuia odată luate lucrurile de la zero și plătite datoriile, ca abia după aceea să începem să facem ceva nou. Totuși, la mine datoriile sunt destul de mari și sunt moștenite de la cei de dinainte. Sunt datorii de la lucrările realizate în anii trecuți. Am reușit să plătim jumătate din ele, adică zece miliarde lei vechi”, a spus Burcea.