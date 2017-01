Primarii constănţeni promit marea cu sarea pentru un nou mandat

Primarii constănțeni promit marea cu sarea pentru un nou mandat

În ciuda faptului că România a împlinit, de curând, un an de la integrarea sa în marea familie a UE, localitățile constănțene rămân, din anumite puncte de vedere, cu mult în afara standardelor corespunzătoare civilizației secolului XXI. Întâmplător sau nu, ultimul an din mandatul aleșilor locali va reprezenta și o cursă nebună a finalizării de proiecte și obținerii de fonduri. Cu toate acestea, unele dintre promisiunile edililor, conturate în urmă cu aproape patru ani, rămân doar parțial îndeplinite, fapt care însă nu îi împiedică să declare, lipsiți de modestie, că au realizat mai mult decât și-au propus inițial și că nu își reproșează nimic. 2008, anul integrării la…la curentul electric Locuitorii cartierului nou din Cuza Vodă mai au de așteptat pentru ca rețeaua de apă și canalizare să ajungă și la ei. În ceea ce privește planurile de viitor pentru cele câteva luni rămase din mandatul de primar, Eugen Dumitru a menționat: „Intenționăm extinderea rețelei de canalizare și apă pentru cele 100 de case din zona de S-V a comunei. Cât despre cele 40 de familii de romi incluse în programul de racordare la sistemul de electricitate, acestea au, în sfârșit, lumină în case”. De remarcat este faptul că vorbim, la începutul lui 2008, despre oameni recent integrați…la lumina becului. Despre inițiativele de viitor, gospodarul șef a declarat: „Din moment ce mă gândesc la proiecte pe termen lung înseamnă că iau în calcul o nouă candidatură la primăria Cuza Vodă”, a conchis Dumitru. Țăranii din Adamclisi au doar promisiunea unui loc de muncă În comuna Adamclisi, debutul lui 2008 îi găsește pe copii fără un spațiu adecvat unei grădinițe și asta din cauză că instituția funcționează în clădirea școlii. „Intenționăm construcția unei noi grădinițe, clădirea în care ei învață acum a fost prost gândită ca structură, grupurile sanitare nefiind în incinta ei. De aceea, pentru a se duce la toaletă, copiii trebuie să meargă, chiar și pe timp de iarnă, în alt corp, situat la o distanță de câteva zeci de metri distanță”, a declarat primarul comunei, Emilian Burcea. Situația nu pare a fi una fericită nici în cazul bibliotecii din Adamclisi, aceasta funcționând în prezent la parterul unui bloc, într-un apartament de trei camere. Potrivit declarațiilor sale, primarul Burcea are în vedere și construirea unei spațiu destinat exclusiv unei biblioteci comunale. Deși până la expirarea actualului mandat mai sunt doar câteva luni, gospodarul șef din Adamclisi are planuri mari. El intenționează derularea unor proiecte pe termen lung, fapt pentru care și-a propus și o nouă candidatură. „Nu îmi reproșez nimic, tot ce am făcut până acum am făcut pentru oameni și pentru localitate”, a precizat Emilian Burcea. Printre problemele oamenilor din Adamclisi se numără, ca în multe dintre localitățile constănțene, aceea a lipsei locurilor de muncă. Ei au posibilitatea de a munci în orașe, însă preferă, mulți dintre ei, un loc de muncă mai aproape de casă. Despre acest aspect, primarul Burcea a specificat că există un investitor în domeniul viticulturii care și-a manifestat dorința de a mai planta, pe lângă cele 100 de hectare deja cultivate, încă 600 de ha de viță de vie. Conform aprecierilor primarului, această investiție va conduce la crearea a numeroase locuri de muncă. Pentru moment însă, țăranii rămân tot în imposibilitatea de a accede la un nivel de trai mai bun și asta pentru că, cel puțin deocamdată, perspectiva unor noi locuri de muncă este doar o promisiune. Cimpoiașu regretă că nu a făcut afaceri Surprinzător sau nu, există și primari care au declarat că nu și-au propus mare lucru pentru mandatul în curs. În acest sens, primarul din Gîrliciu, Constantin Cimpoiașu, a declarat: „Eu nu prea am promis, dar am realizat destule. Și asta în ciuda unui buget local foarte redus. Am avut noroc cu sprijinul acordat de Consiliul Județean, că altfel…”. Despre planurile de viitor, gospodarul șef al comunei a menționat că intenționează să reabiliteze sistemul de alimentare cu apă, dat fiind faptul că acesta datează de nu mai puțin de 40 de ani. „Sistemul necesită neapărat îmbunătățiri, conductele au o vechime de peste 40 de ani și de aceea intervin din ce în ce mai des probleme”, a specificat primarul. La capitolul reproșuri, Cimpoiașu a avut de menționat câteva chiar la adresa sa: „Aș fi vrut să fac mai multe pentru oameni. Deși sunt un primar apropiat cu sufletul de oameni, îmi doresc să fi făcut mai multe în folosul lor. Ar fi fost mai bine dacă aș fi avut și eu o afacere personală, ca să am mai multă putere financiară și, în felul acesta, să îi sprijin într-o mai mare măsură”, a conchis primarul din Gîrliciu. Aflat la al patrulea mandat, Cimpoiașu a precizat că va candida și anul acesta, convins că va câștiga din nou încrederea oamenilor. Primarul din Bărăganu vrea să intre în istorie Primarul din Bărăganu, comună înființată oficial la 1 aprilie 2003, și-a propus ca „de numele Constantin Bențea lumea să își amintească în legătură cu drumurile, străzile pietruite, apa, canalizarea”. Fără a avea o critică la adresa propriului mandat, gospodarul șef a declarat: „Vreau ca numele meu să intre în istoria localității, asta va fi satisfacția mea”, a ținut să menționeze Bențea. În ciuda faptului că țăranii din localitate au de suferit din cauza unei sărăcii crunte și a lipsei locurilor de muncă, Bențea a făcut referire la acest aspect doar evaziv: „Cine vrea să muncească muncește, cine nu, nu”. Referitor la o eventuală viitoare candidatură, Bențea a precizat că el își dorește acest lucru, dar că orice gest în direcția aceasta depinde exclusiv de starea de sănătate: „Dacă voi fi sănătos, voi candida, eu așa le-am spus oamenilor”.