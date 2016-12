Primarii constănţeni, prinşi în ofsaid cu declaraţiile de avere

Primarii constănțeni, prinși în ofsaid cu declarațiile de avere

În conformitate cu prevederile Legii 144/2007, privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate (ANI), consilierii locali, primarul și viceprimarul au obligația de a-și depune de-clarațiile de avere la instituțiile de care aparțin pentru anul fiscal anterior. Potrivit modificărilor aduse legii prin OUG nr. 49/30.05.2007, aleșii locali au avut și un termen limită pentru completarea de-clarațiilor, mai precis 15 iunie. Potrivit legii, publicarea și menținerea declarațiilor de avere și de interese se face pe pagina de internet a instituției (unde își desfășoară activitatea), dacă aceasta există, sau la avizierul propriu. Publicarea acestor informații pe pagina web ar trebui să constituie un pas important în vederea asigurării transparenței și responsabilității aleșilor locali. La nivel județean, o singură instituție a actualizat, pe site-ul său, toate declarațiile de avere pentru 2009. Așa da Primăria 23 August este singura instituție din județ care a reușit să își actualizeze pagina de internet și să posteze declarațiile din 2009 ale primarului, vice-primarului și ale celorlalți consilieri locali. Potrivit declarației completate la data de 06.05.2009, edilul Mu-gurel Mitrana are un teren agricol în Dulcești, dobândit în 1991, un alt teren intravilan în 23 August și o casă în aceeași localitate. În plus, el mai are un autoturism străin și un tractor. Veniturile lui Mitrana din 2008 au ajuns la 36.401 lei, în timp ce soția sa, Elena Mitrana a strâns 20.000 lei în calitate de administrator al SC Lena Star SRL. Mai mult, Mugurel Mitrana nu este asociat sau acționar la societăți comerciale, companii/societăți naționale, instituții de credit, grupuri de interes economic. El nu este nici membru în asociații, fundații sau alte organizații neguvernamentale și nici nu deține un rol în organele de conducere ale acestora. Mitrana este doar președintele filialei locale a PD-L. Mercurialul imobiliarelor la Mircea Vodă: 60.000 de euro hectarul Și primarul Dumitru Dedu din Mircea Vodă și-a actualizat declarațiile de avere. Astfel, potrivit informațiilor postate pe pagina web a primăriei, Dedu are teren intravilan dobândit în 1994, de 420 metri pătrați. Edilul nu menționează însă valoarea de impozitare și titularii, din moment ce el deține jumătate cotă parte din proprietate. Mai are un intravilan de 276 metri pătrați, dobândit în 2007. Și în acest caz deține jumătate cotă parte, uitând să precizeze, din nou, valoarea de impozitare a terenului și titularii săi. La toate acestea, se adaugă un teren agricol din 1994, de 10 hectare. Mai are un spațiu comercial de 105 metri pătrați în Mircea Vodă, din 1995. Și aici dispune de jumătate cotă parte, dar nu declară valoarea impozabilă și titularii. Din 1994, are o casă în Medgidia de 165 metri pătrați. Repetând experiența terenurilor, Dumitru Dedu a declarat că deține jumătate cotă parte, dar nu a făcut publice nici valoare impozabilă a casei și nici titularii săi. În 2008, a vândut cu 60.000 euro un teren extravilan de un hectar. În același an și-a deschis două conturi la o bancă din Cernavodă în valoare totală de 60.000 euro. Trebuie menționat faptul că el a uitat să își declare veniturile anuale. Viceprimarul George-Neagu Tănase a rămas în lumea virtuală cu declarația de avere din 14.04.2008. La fel s-a întâmplat și cu ceilalți aleși locali. În schimb, secretarul Cristina Caluian apare cu o declarație din 24.06.2009. Este, de fapt, un document - tip de declarație, redactat la calculator, dar care nu este semnat de către autorul său. Singura rubrică marcată de către Cristina Caluian este cea a bunurilor mobile. Secretarul are un autoturism Peugeot. În rest, căsuțele așteaptă să fie com-pletate. La Independența, viceprimarul Marius Ștefan i-a luat-o înainte primarului Cristea Gâscan, publicând on-line declarația pe care și-a completat-o la data de 14.01.2009. Administrații locale, absente în sfera virtuală La nivelul județului Constanța, există o serie de primării care nu și-au creat până acum o pagină de prezentare. Printre acestea se numără cele din Cerchezu, Cobadin, Dumbrăveni, Dobromir, Fântânele, Horia, Mihai Viteazu, Oltina, Pantelimon, Peștera, Rasova, Saligny, Săcele, Siliș-tea, Târgușor. Alte primării precum cele din Albești, Castelu și Topraisar au contul suspendat. Contul primă-riei Nicolae Bălcescu a fost „blocat pentru neachitarea facturilor conform contractului nr.6012/2006\\\\\\\". Site-urile primăriei Năvodari și Costinești sunt în construcție, iar accesarea site-urilor primăriei Adamclisi și Saraiu poate „dăuna computerului dumneavoastră”. Declarații nemuritoare La Băneasa, declarația edilului Gelu Iordache este atemporală. Nu are nici număr de înregistrare și nici data completării. În plus, ea nu este semnată, dar a fost postată pe site-ul primăriei. Aceeași situație se regăsește și la Corbu, declarația de avere a primarului Marian Gălbinașu fiind, de asemenea, „nemuritoare”. Nu este datată și nici nu are număr de înregistrare. Lucian Blaj, primarul comunei Seimeni, pare a urma exemplul celor doi întrucât nici el nu și-a datat declarația de avere. Blocați în trecut La Tuzla și Cogealac, ad-ministrațiile locale nu au mai actualizat declarațiile de avere din 2004. La Cogealac există cel puțin un avertisment: „declarații vala-bile până la alegerile din 2008 - în prezent se lucrează la ac-tualizarea informațiilor”. Deloc de neglijat este faptul că odată cu alegerile din iunie anul trecut ambele localități beneficiază de conduceri noi… Aleșii locali din comuna Aliman figurează cu declarații de avere înregistrate în mandatul trecut, mai exact în 2005. Tot în 2005, au rămas și edilii și angajații primăriei Gîrliciu și cei ai primăriei Istria. La Pecineaga, primarul Niculae Stan continuă să se mândrească cu declarația din aprilie 2005. Pe site-ul primăriei comunei Bărăganu, declarația primarului Constantin Bențea lipsește cu desăvârșire. Declarațiile vice-primarului Nicolae Roșoagă, ale consilierilor și ale funcționarilor de la Bărăganu au încremenit pe site din 2007. Accesând paginile web ale primăriilor Poarta Albă, Mereni, Mihail Kogălniceanu și Mangalia, pot fi analizate declarațiile aleșilor locali din 2008. Situații excepționale Pentru a accesa site-ul pri-măriei Ion Corvin, în prezent, trebuie să ai cont și parolă. Pe site-ul primăriei Limanu, nu poți citi decât informații despre serviciul impozite și taxe locale, dar poți trimite un e-mail. Un caz foarte interesant este cel al Primăriei Crucea, unde declarațiile au fost înregistrate la comun. Astfel, într-un tabel, sunt înscrise toate declarațiile primarului Gheorghe Frigioi, ale viceprimarului Ștefan Toma, ale secretarului, ale unui inspector de specialitate și ale unui agent, precum și cele ale referenților și consilierilor. De-clarațiile nu sunt semnate, nu au data completării și nici data înregistrării. Într-o eră comunicațională, publicarea unor astfel de do-cumente ar trebui să constituie o prioritate pentru conducerile localităților, care ar facilita accesul cetățenilor la informație. Acest lucru se impune cu atât mai mult cu cât aprecierea situației materiale a aleșilor (prin declarațiile de avere) nu este la îndemâna oricui.