Primarii constănţeni îşi plătesc datoriile

Primarii constănțeni își plătesc datoriile

Ştire online publicată Marţi, 04 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

După cum se știe, în cadrul ultimei ședințe de guvern, de la finele anului 2010, au fost alocate peste trei milioane de lei primăriilor din județul Constanța. Primarii care au primit bani au utilizat fondurile pentru plata unor datorii mai vechi. Potrivit declarațiilor primarului PDL, Gheorghe Cojocaru, în orașul Murfatlar din cei 200.000 lei primiți de la Guvern, 140.000 au fost utilizați pentru achitarea unor datorii către compania ce a realizat asfaltarea a două drumuri din regiune. „Am avut datorii față de compania care a realizat asfaltarea a două drumuri județene. Lucrările au fost deja executate dar plata nu fusese făcută. Restul de bani au fost folosiți pentru anumit achiziții, combustibil și altele”afirmă Cojocaru. În ceea ce privește situația comunei Albești, aflată și ea în topul celor mai norocoase, suma de 220.000 lei primită de la Guvern a fost distribuită în trei părți. Primarul comunei, pedelistul Gheorghe Moldovan, declară că banii au fost folosiți pentru plata facturilor restante, una dintre ele fiind deja în stadiul de executare silită. „În primă instanță, am dat 100.000 lei pentru plata facturilor legate de infrastructură. Aici aveam deja facturi restante de ceva vreme și ordin de executare silită. De asemenea, am dat 70.000 lei pentru proiectul de extindere a rețelei de apă, lucrare deja terminată și care în total are valoare 600.000 lei. Restul de 50.000 lei i-am dat pentru terminarea lucrărilor de refacere a sediului primăriei.” Pentru comunele ce au primit cele mai puține fonduri, împărțirea unui pai la trei măgari a fost cam dificilă, la fel și prioritizarea proiectelor. Primarilor le-a fost greu să decidă unde să dea banii în situația în care necesitățile și datoriile sunt mari în mai toate sectoarele. Potrivit declarațiilor primarului PSD din comuna Cumpăna, Mariana Gâju, cei 10.000 lei acordați de guvern au fost insuficienți pentru necesitățile localității. „Noi am putut decât să achităm datoriile ce vizează cofinanțarea proiectelor. Am dat 8.900 lei pentru achitarea a 0,07% la sută din cofinanțarea unor proiecte de colectare a deșeurilor. Comuna are nevoie de mult mai muți bani pentru cofinanțarea unor proiecte cu fonduri europene, altfel riscăm să pierdem fondurile”, a declarat Mariana Gâju, pentru Cuget Liber. Alexandra BĂLAN