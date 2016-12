Primarii constănţeni îşi păstrează entuziasmul de la debutul mandatului

În ciuda crizei,

Primarii constănțeni își păstrează entuziasmul de la debutul mandatului

După un an de la preluarea mandatului, unii dintre primarii constănțeni își păstrează optimismul de la debutul în conducerea administrațiilor locale, în sensul în care nici criza și nici ieșirea de la guvernarea a partidului-mamă nu îi sperie. Considerându-se fie „cei mai iubiți dintre pământeni”, fie privilegiați care văd „viața în roz”, edilii din județul Constanța își pregătesc strategia pentru cel de-al doilea mandat. Mai mult decât atât, ei declară, sus și tare, că nici nu se gândesc să ia calea altor partide, preferând să rămână fideli acelor formațiuni politice care i-au promovat. La Techirghiol, viața se vede în roz Câștigător al mandatului de primar la diferență de doar un vot în fața democrat-liberalului Florian Con-standin, liberalul Adrian Stan se declară optimist cu privire la al doilea an de mandat. „Pe ce mă bazez? Pe proiectele depuse, cele 12 proiecte pentru care așteptăm finanțare și care sunt în diverse faze de analiză”, a explicat edilul-șef. Deși PNL-ul nu mai este la guvernare, primarul li-beral din Techirghiol a declarat că nu se simte amenințat în ceea ce privește banii de care localitatea are nevoie pentru proiecte. „Este vorba de proiecte guvernamentale, care țin de mai multe ministere, dar sincer, până acum nu m-am simțit discri-minat pe motiv că aș fi primar PNL”, a explicat Adrian Stan. În opinia lui, „viitorul, viața se vede roz la Techir-ghiol”, în ciuda crizei financiare globale. Cât privește propunerile venite din partea altor partide, edilul a declarat, deși aparent în spirit de glumă, că „o fată serioasă rămâne credincioasă partenerului”. Șeful administrației locale a lăsat de înțeles astfel că indiferent de propuneri, nu ia în calcul dezertarea din PNL. Al doilea an de mandat va fi mai bun Mergând pe principiul „nu există «nu se poate»”, Mariana Mircea, primarul social-democrat din Cernavodă susține că are convingerea că al doilea an de mandat va fi unul mai bun. Potrivit declarațiilor sale, după un an la conducerea administrației publice locale din Cernavodă „au fost realizate cam 50% dintre promisiunile din campania electorală”. „Mie se pare că stau foarte bine”, a apreciat edilul-șef. Despre acțiunea de strângere de semnături pentru demiterea sa, Mariana Mircea a preferat să nu comenteze. Chiar și așa, însă, primarul pesedist a subliniat că nimic nu îl poate demoraliza și că va urmări în continuare interesul localității. „Campania de denigrare a mea din ușă în ușă nu mă sperie. Am de gând să fac ce mi-am propus, iar așa cum au pornit, stau destul de bine, sunt optimistă”, a conchis primarul Mariana Mircea. Cel mai iubit dintre pământeni „În general, sunt mulțumit după primul an de mandat, chiar dacă în a doua jumătate a anului trecut fostul Guvern PNL îmi băga bețe în roată”, a sunat declarația primarului din Hârșova, democrat-liberalul Tudorel Nădrag. Șeful administrației publice locale hârșovene a adăugat, de asemenea, că este mulțumit de faptul că a reușit să atragă bani pentru proiectele necesare comunității pe care o reprezintă. Mărturisind, fără ezitare, că este ajutat atât de Consiliul Județean Constanța, cât și de miniștrii PD-L ai actualului Executiv, ceea ce, în opinia sa, „permite orașului Hârșova să fie într-o situație privilegiată”, Nădrag a atras atenția, pe un ton vesel: „Cred că sunt unul dintre cei mai iubiți pământeni!”. Nu în ultimul rând, edilul pedelist a mărturisit că nu a mai fost curtat de PSD în ultima vreme, dar și că nu a ascuns niciodată faptul că a lăsat „loc de bună ziua peste tot”. „Dacă n-am fi optimiști, n-am rezolva nimic…” Ceva mai puțin entuziast, primarul pedelist din Murfatlar, George Cojocaru, a menționat că, din punctul său de vedere, „situația financiară se înrăutățește”, iar în sensul acesta, edilul a explicat că bugetul localității, pe anul 2009, nu este unul de natură să permită administrației locale să „facă risipă”. Din contră. Cu toate acestea, George Cojocaru a ținut să amintească o serie dintre proiectele deja finalizate sau doar demarate de la debutul mandatului său, printre acestea regăsindu-se realizarea sau reabilitarea sistemului de canalizare în localitate, realizarea unui parc, dar și achiziționarea unei pompe de apă noi în localitatea Siminoc. Aflat la primul mandat de primar, Cojocaru a mărturisit, în final, că nu are de gând să părăsească partidul din care provine: „N-am să renunț la PD-L sub nicio formă, nici nu se pune problema”, a conchis șeful administrației locale din Murfatlar.