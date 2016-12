Primarii constănţeni, despre legea privind limitarea mandatelor: "Să se aplice şi la parlamentar"

Primarii constănțeni, despre legea privind limitarea mandatelor: "Să se aplice și la parlamentar"

Ştire online publicată Marţi, 25 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Aleșii locali, primarii, președinții de consilii județene și consilierii locali și județeni nu vor putea ocupa aceste funcții mai mult de două mandate succesive, conform unei inițiative legislative aprobate tacit de Camera Deputaților. Inițiativa aparține deputaților PDL Cezar Preda și Gheorghe Udriște.Proiectul prevede că nicio persoană nu poate îndeplini succesiv funcția de primar, consilier local, consilier județean, președinte consiliu județean decât cel mult pentru două mandate.Inițiatorii au considerat că după două mandate consecutive, aleșii locali construiesc în jurul lor un sistem politic și instituțional local în care orice compe-tiție electorală locală reală devine imposibilă și există situații concrete în care monopolul unei persoane sau a unui grup de persoane din jurul acesteia asupra resurselor unei comunități a dus la acuzațiile de nepotism, conflict de interese sau corupție. Proiectul a fost adoptat tacit, deoarece termenul de dezbatere și vot final din 15 octombrie a fost depășit. Camera Deputaților este prima cameră sesizată, Senatul este for decizional.Vizavi de inițiativa legislativă care ar urma să devină lege dacă va trece și de Senat, unii primari s-au arătat mulțumiți, alții nemulțumiți.Primarul comunei Independența, Cristea Gâscan este unul dintre primarii fruntași la mandate, el aflându-se în exercitarea celui de-al cincilea mandat. El spune că, limitarea mandatelor ar fi o soluție bună, atâta timp cât primarul are și o pregătire administrativă. În plus, el a adăugat că legea ar trebui să fie unitară, în sensul că și parlamentarii ar trebui limitați la mandate.„Legea ar trebui să fie general valabilă, în sensul ca și mandatele parlamentarilor să fie limitate la fel ca și la ceilalți aleși. În ceea ce privește numărul mandatelor este bine să fie mai mulți primari într-o comună, dar acesta să știe ce are de făcut, să aibă o pregătire. De multe ori, un primar se formează la locul de muncă și are nevoie de ani buni ca să învețe tot ce are de făcut. Ar mai fi o problemă. Eu, de exemplu, dacă plec de la primărie la 59 de ani, sunt profesor, am o pregătire și mă duc să predau la școală. Mă întreb, totuși dacă un primar pleacă din funcție la o asemenea vârstă cine îl mai angajează dacă nu are altă pregătire profesională”, a spus Cristea Gâscan.Aflat la al patrulea mandat, primarul comunei Topraisar, Gheorghe Stelian, s-a declarat de acord cu limitarea mandatelor la două cu condiția ca și comunele să fie comasate.„Este greu să formezi un primar, unul care să știe cum trebuie să facă un proiect pentru comunitate, să știe să facă un buget. Dacă vor fi comasate mai multe comune așa cum se preconiza ar fi un lucru foarte bun ca numărul mandatelor aleșilor locali și județeni să fie limitate la două”, a spus Gheorghe Stelian.La rândul său, primarul comunei Mihai Viteazu, Gheorghe Grameni, a spus că nu este de acord cu limitarea numărului de mandate la primari.„Eu sunt la al patrulea mandat. Nu vreau să mai candidez. De altfel, nici în 2012 nu am mai vrut, dar m-au rugat oamenii să nu-i las pe mâna altora. Legea asta cu limitarea mandatelor nu ar fi bună și vă explic și de ce. Un primar care se află deja în al doilea mandat, știind că nu mai are dreptul să candideze nu o să mai facă nimic pentru comună, pentru oa-meni. O să fie delăsător. În schimb, la consilieri sunt de acord ca mandatele lor să fie limitate pentru că, de multe ori mai mult încurcă. Formează în jurul lor anumite cercuri care îl încurcă pe primar”, a declarat primarul Gheorghe Grameni.