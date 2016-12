Primarii constănţeni, bucuroşi că îşi pot delega atribuţiile: „Nu avem cum să le ştim pe toate“

8

De la protocomunisti la comunistii luminati

Sa precizam ca ne aflam in anul 25 al Comunismului Luminat.Termenul de "comunism luminat" nu-mi apartine(vezi Tezele din aprilie 2014-deputat PSD Vaslui,prof.Adrian Solomon) In primul rand,delegarea atributiunuilor unui primar presupune sa numesti specialisti in subordine.Specialisti in ce ? Sa vedem in ce s-a specializat de exemplu Decebal Fagadau.Asa cum a precizat si tovarasul Mazare,moda delegarilor de atributiuni nu este noua.De exemplu,la ultimile alegeri locale tovarasul Mazare si-a delegat scutierul ca sa-i depuna actele la biroul electoral(verificati).Un primar cu "anvergura asa ca mine" nu trebuie sa se injoseasca in fata unor bieti reprezentanti ai poporului(biroul electoral).Ma intreb pe cine va delega Mazare ca sa-i poarte basca,scamele,musca de pe basca,si bastonul de primar,cand el va fi plecat in Madagascar. Ramane sa aflam. In Protocomunism,toti primarii si functionarii principali din administratia de stat erau obligati sa termine o scoala de partid.La Academia Stefan Gheorghiu nu se studia mai mult socialism stiintific sau economie politica decat la Politehnica sau in liceu.Important este ca Academia Stefan Gheorghiu pregatea functionari pentru administratia de stat.Scolile de partid,Academia Stefan Gheorghiu erau in primul rand scoli ale administatorilor publici.Mai ales in orasele mari primarii erau obligati sa invete stiinta administratiei publice.In Comunismul Luminat nu este cazul.Primarul unui mare oras,sau un primar obisnuit poate fi analfabet.(Dragnea-versetul 666).In Protocomunism,numarul de mandate ale primarilor erau limitate(max.1-2 mandate). Comunistii foloseau termenul de ROTIREA CADRELOR.Mentinerea unui primar in functie mai mult de doua mandate insemna osificarea unor structuri corupte in teritoriu.Protocomunistii aveau mai mult bun simt.Ceausescu stia el ceva.In comunismul luminat,primarul are un numar nelimitat de mandate.Asta inseamna coruptie institutionalizata,consolidarea structurilor economice dependente de un anumit partid si politizarea institutiilor de stat. Rezultatele le vedem cu ochii nostri.In final,vreau sa-i transmit tovarasului Mazare ca basca,palaria,ochelarii de soare si bastonul de maresal nu se poarta in incaperi.Nu-i frumos. Ele se lasa la vestiar.Eu am pretentii de la Mazare.Mazare nu este un protocomunist,Mazare este un comunist luminat si bineinteles educat.Ti-ai gasit !