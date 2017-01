Primarii comunelor constănţene, ignoraţi, din nou, de autorităţile judeţene

Primarii comunelor constănțene, ignorați, din nou, de autoritățile județene

Cei 58 de membri ai ACoR Constanța i-au invitat pe reprezentanții autorităților județene și pe parlamentari să discute despre problemele cu care se confruntă mediul rural, dar și să semneze Declarația Asociației Comunelor din România, documentul care susține descentralizarea. Filiala Județeană a Asociației Comunelor din România s-a întrunit vineri după-amiază în ședința ordinară a semestrului I din acest an. Printre principalele teme de pe ordinea de zi a întâlnirii s-a numărat dezbaterea și semnarea Declarației Asociației Comunelor din Româ-nia. Din partea Partidului Democrat - Liberal au luat parte la eveniment atât deputații Constantin Chirilă, Zanfir Iorguș, Maria Stavrositu, cât și senatorul Mircea Banias. PSD-ul, deși deține cele mai multe primării la nivel județean și cei mai mulți parlamentari, a fost reprezentat doar de proaspetele deputate Cristina Dumitrache și Antonella Marinescu. Din partea liberalilor, a fost prezent la întâlnire liderul Organizației Județene, deputatul Gheorghe Dragomir. Toți cei prezenți au semnat, așadar, Declarația Asociației Comunelor din România, despre care Mariana Gâju a spus că este „un angajament pe care ei îl iau pentru a munci concomitent cu aleșii locali, astfel încât să dezbată, în Parlamentul României, problemele județului și să atragă cât mai multe fonduri financiare pentru toate localitățile indiferent de culoarea politică”. Totodată, ea a punctat faptul că, în urma adoptării acestui document, parlamentarii vor reuși să promoveze inițiative legislative pentru o descentralizare reală și pentru o respectare a autonomiei locale. „Suntem lăsați să vorbim singuri” Dintre primarii celor 58 de comune ale A.Co.R Constanța, la întrunire au participat 52, șase lipsind motivat. Nu au participat însă președintele Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu, și prefectul județului, Tit Liviu Brăiloiu, care au fost așteptați pe parcursul celor aproximativ patru ore de discuții. CJC a avut, totuși, un repre-zentant, pe vicepreședintele Cristinel Dragomir, iar în absența lui Brăiloiu, subprefectul democrat-liberal Mircea Iustian a prezentat punctul de vedere al Prefecturii. Nemulțumit de interesul scăzut manifestat de reprezentanții autorităților județene, dar și de faptul că unii parlamentari au stat foarte puțin la întâlnire, primarul comunei Independența, Cristea Gâscan, s-a plâns de lipsa de comunicare a reprezentanților administrațiilor locale cu superiorii. „Nu am reușit nici de această dată să prezentăm celor care ar trebui să ne asculte faptul că suntem un grup de interes comun. Suntem lăsați să vorbim singuri”, a spus Gâscan. Primarii vor descentralizare financiară Una dintre doleanțele primarilor este descentralizarea financiară. În acest caz, Mariana Gâju a afirmat că repartizarea sumelor către primării ar trebui să țină cont de numărul de locuitori și suprafața localităților. Gâju a mai spus că sistemul educativ din mediul rural se confruntă și el cu serioase probleme. Ea a susținut că primarii ar trebui să aibă calitatea de a numi directorul și de a gestiona problematica consiliului de administrație „nu din punct de vedere educațional, ci numai din punct de vedere al administrării”. Președintele A.Co.R la nivel național, Emil Drăghici, a vorbit despre modificarea Legii administrației publice locale. În opinia sa, alegerile pentru Consiliul Local ar trebui să se facă tot prin vot uninominal, exact ca cele parlamentare. În plus, ședin-țele Consiliului ar trebui să fie conduse de către primar, măsură ce va asigura coerența actului administrativ. Cea mai importantă propunere a fost cea legată de modalitatea de alegere a viceprimarului. Drăghici susține ca viceprimarul să fie ales de către Consiliul Local, dar atributul desemnării să îi aparțină în exclusivitate primarului. Următoarea întâlnire a membrilor Asociației Comunelor din România, Filiala Constanța, va avea loc în luna aprilie.