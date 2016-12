"Primarii care nu vor să mai candideze sunt obligaţi să-şi desemneze înlocuitori"

Gheorghe Dragomir:

"Primarii care nu vor să mai candideze sunt obligați să-și desemneze înlocuitori"

Liberalii se pregătesc intens pentru alegerile locale de anul viitor nu doar pentru marile orașe din județ, ci pentru toate localitățile din județul Constanța. Potrivit ordinelor venite de la centru, transmise de cei doi copreședinți ai PNL, Vasile Blaga și Alina Gorghiu, stabilirea candidaților se va face până la data de 1 decembrie.„Ne-am propus ca, în următoarele luni, să întărim structurile din teritoriu și să identificăm cei mai buni candidați pe care să-i propunem în alegerile locale. În localitățile unde vor exista mai mulți potențiali candidați, desemnarea se va face pe baza unor sondaje de opinie ce vor fi realizate de firme specializate. Oricum, ca și candidat al PNL, acolo unde actualul primar dorește să mai candideze pentru încă un mandat, el are dreptul de preemțiune. La nivelul municipiului Constanța s-a făcut deja un sondaj, avem primele rezultate și stăm destul de bine, liberalul Robert Boroianu având un procent destul de bun ca și notorietate. Este de-abia la început, vom mai face un alt sondaj în luna septembrie și atunci vom ști exact cum ne poziționăm. De altfel, acolo unde este nevoie să mai facem sondaje, cum ar fi municipiul Medgidia, se va proceda la efectuarea lor în luna septembrie. Totdin cel mai recent sondaj efectuat la comanda PNL Constanța reiese că stăm bine și ca partid, PNL fiind la egalitate cu PSD în Constanța”, a declarat copreședintele PNL Constanța, deputatul Gheorghe Dragomir.Ce spun primarii cu drept de preemțiuneÎn altă ordine de idei, există localități din județul Constanța unde actualii primari spun că nu mai sunt atrași pentru a mai candida la un nou mandat de primar. Dacă actualul edil de la Te-chirghiol, Adrian Stan, spune că nu mai vrea să fie încă patru ani primar deoarece și-ar încerca norocul la alegerile parlamentare, alți colegi de-ai săi spun că sunt aproape hotărâți se renunțe definitiv la viața politică și administrativă.De exemplu, primarul comunei Albești, Gheorghe Moldovan, de la PNL, spune că înclină mai mult să nu mai candideze deloc în 2016, deoarece promisiunile făcute oamenilor nu au prins rod în totalitate.„Mă mai gândesc ce am să fac, dar nu aș mai vrea să candidez. Sunt unele promisiuni făcute oamenilor, iar din cauza birocrației și lipsei banilor de la buget nu au putut fi îndeplinite în totalitate. Eu sunt un om corect și atunci când spun ceva îmi place să duc lucrurile la bun sfârșit, dar nu ține întotdeauna numai de dorința ta. Cred că nu am să mai candidez, să mai vină și alții ca să vadă cum este, deoarece toți au impresia că este foarte ușor să fii primar”, a spus primarul Gheorghe Moldovan.Aceeași opinie o are și alt liberal, respectiv, primarul de la Mihai Viteazu, Gheorghe Grameni, care spune cănu-și mai dorește să candideze.„Este suficient cât am stat la primărie, să mai vină și alții. Am o vârstă și este mai bine să mă retrag. Eu n-am mai vrut să candidez nici mandatul trecut, însă, am făcut-o la rugămintea locuitorilor și a partidului”, a spus primarul Gheorghe Grameni.Un alt primar de la PNL care nu este încă hotărât ce va face este primarul orașului Cernavodă, Gheorghe Hânsă.„Dacă mă întrebați astăzi, vă spun că n-am să mai candidez, dar nu știu ce va fi până la anul. Uneori mă gândesc să mă retrag și să stau mai mult timp cu familia”, a spus Gheorghe Hânsă.Întrebat ce părere are despre primarii liberali din județul Constanța care spun că nu mai vor un nou mandat, copreședintele PNL Constanța Gheorghe Dragomir a răspuns că pentru ei are un singur mesaj.„Eu le-am transmis deja că, dacă au o problemă și nu mai pot candida au obligația să desemneze candidatul cu cel mai bun potențial, cel care să câștige sigur primăria. Altfel, nu le spun decât că trebuie să se mai sacrifice încă o dată, spre binele locuitorilor”, a explicat Gheorghe Dragomir.