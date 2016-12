Primarii au ascuns terenurile

Ştire online publicată Marţi, 28 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

De curând, prefectul Claudiu Palaz le-a atras atenția primarilor implicați în programul de împădurire derulat de Consiliul Județean Constanța că au pus la dispoziție prea ușor terenurile pentru derularea acestui proiect, în condițiile în care, până nu de mult, ei susțineau că nu mai au terenuri disponibile. În replică, primarii se… „scuză“, susținând că terenul despre care se face vorbire este unul neproductiv și greu accesibil. Prefectul Claudiu Palaz și-a manifestat nemulțumirea în acest sens la ultima ședință cu primarii care a avut loc de curând. Reprezentantul Guvernului în teritoriu s-a arătat deranjat de faptul că multe dintre primăriile care sunt implicate în proiectul CJC au raportat inițial că nu au terenuri disponibile, pentru ca mai apoi să găsească sute de hec-tare pentru Consiliul Județean. „Ați trimis adrese prin care îmi spuneați că nu mai aveți teren disponibil, dar pe de altă parte dați teren pentru împăduriri la CJC. Aveți grijă! Cel care răspunde ultimul este cel care dă, nu cel care ia”, le-a atras atenția Palaz. Printre primăriile vizate de aceste afirmații s-au numărat Hârșova, Bărăganu, Amzacea, Cobadin, Comana, Crucea, Deleni, Ghindărești, Gârliciu, Horia și Topalu. Contactați telefonic, unii primari au încercat să „dreagă busuiocul”, menționând că întreaga situație este o neînțelegere legată de condiția terenului pus în discuție sau au încercat să arunce vina în gradina altora. „Am dat un teren neproductiv, poate alte primării au dat teren arabil“ Potrivit declarațiilor primarului comunei Cobadin, Cristian Telehoi, „situația depinde de la caz la caz”. „Noi am dat către CJC un teren neproductiv, nu un teren arabil care nu este bun nici măcar pentru pășunat. Dacă alte primării au dat către Consiliul Județean teren arabil este strict problema lor”, a afirmat pentru „Cuget Liber” Cristian Telehoi. Aceeași justificare o găsește și primarul PSD din comuna Crucea, Gheoghe Frigoi. El a afirmat că „probabil există primării care au dat către CJC teren arabil. În comuna Crucea însă, au fost date către Consiliul Județean 30 hectare, aflate în patru locații, toate situate pe terenuri degradate pe care nu se putea face nimic.” Și în comuna Gârliciu situația este similară, primarul pesedist Constantin Cimpoiașu declarând că „terenurile care au fost date spre împădurire de la noi din comună sunt în zone cu dealuri foarte abrupte, nu se poate ajunge acolo nici măcar cu calul. Noi ne-am bucura să reu-șească măcar împăduririle, dar dacă nu plouă și nu ninge rămâne totul sub semnul întrebării.” „Primăriile nu mai au terenuri arabile. Toate au fost retrocedate“ În ceea ce privește situația terenurilor din comuna Topalu, primarul PSD Gheorghe Murat afirmă următoarele: „Noi am comunicat faptul că nu mai avem terenuri. Probabil domnul prefect nu a fost informat cum trebuie. Acele terenuri pe care le-am dat sunt terenuri neproductive, terenuri de pășune. Le-am dat în administrația CJC, nu în proprietate pentru a le împă-duri, și-așa județul Constanța are o suprafață împădurită de doar 5%.” De asemenea, potrivit spuselor sale, primarul este de părere că nici alte comune nu au dat teren arabil către CJC deoarece „primăriile nu mai au terenuri arabile. Toate au fost retrocedate, date către persoane fizice.” Alexandra BĂLAN