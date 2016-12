La Mangalia,

Primăria va evacua 15 familii din blocurile ANL

Potrivit primarului Mangaliei, Cristian Radu, 15 familii vor fi evacuate în scurt timp din apartamentele ANL și din locuințele sociale din cauza faptului că nu au respectat prevederile specificate în contractele încheiate cu municipalitatea.Edilul Mangaliei a precizat că în urma verificărilor și anchetelor sociale efectuate s-a constat că există 15 familii care nu au dreptul de a beneficia de un astfel de program. Astfel, spune Cristian Radu, cei aflați în situația anterior menționată vor fi evacuați pentru a putea „face loc” unor familii cu adevărat nevoiașe.„Am identificat 15 astfel de cazuri, existau persoane care aveau apartamentele în contracte de subînchiriere și alte situații de genul acesta. Apartamentele vor fi eliberate în cel mai scurt timp, iar repartizarea se va face într-un mod transparent pe o serie de criterii aprobate deja de membrii ConsiliuluiLocal. Avem foarte multe familii care au nevoie de o locuință”, a explicat primarul.Acesta a precizat că lipsa locuințelor este una dintre principalele probleme cu care municipiul Mangalia se confruntă la ora actuală. Cristian Radu a precizat că, în momentul de față, există 700 de cereri depuse din partea persoanelor singure și familiilor din Mangalia care au nevoie de un cămin.„Problema lipsei căldurii din apartamente a luat sfârșit“Astfel, explică Radu, eforturile reprezentanților primăriei se vor îndrepta către găsirea fondurilor necesare unor investiții substanțiale în acest domeniu. Edilul a precizat că a fost depus un proiect prin care dorește construirea a 200 de locuințe la nivelul municipiului, inițiativă ce va fi terminată, potrivit acestuia, în cel mult un an de zile.Întrebat care este situația privind problema lipsei agentului termic din locuințe, primarul Mangaliei a precizat: „Problema lipsei căldurii a luat sfârșit, este ca și rezolvată. Iarna aceasta oamenii vor beneficia de agent termic. Vreau să uităm odată pentru totdeauna de acest coșmar peste care este adevărat că am trecut cu greu. Îmi doresc să ne redirecționăm atenția asupra proiectelor de importanță pentru Mangalia. Să analizăm posibilitățile prin care putem să dezvoltăm turismul în stațiunile din sud, să creștem nivelul de atractivitate al acestora. În plus, trebuie să ne orientăm către proiecte axate pe construirea de locuințe. Am depus în acest sens la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului un proiect pentru construirea a 200 de locuințe, dintre care 80 sociale și 120 în regim ANL. Vreau să terminăm acest proiect în maxim un an de zile pentru că oamenii care au depus acele cereri chiar au nevoie de un acoperiș deasupra capului”, a precizat primarul.