Primăria Tulza, acuzată de un agent economic constănţean pentru neplata a peste două miliarde de lei vechi

Primăria Tulza, acuzată de un agent economic constănțean pentru neplata a peste două miliarde de lei vechi

Primăria Tuzla este acuzată de societatea „S.C. DIA Auto S.R.L.” din Constanța de neplata unor lucrări în valoare de peste două miliarde de lei vechi. Este vorba, concret, de transportul de piatră de la cariera Pantelimon în comuna constănțeană Tuzla, în vederea unor lucrări de infrastructură, transport efectuat în 306 curse, valoarea fiecăreia dintre ele fiind de 800 RON, conform unui contract încheiat pe data de 9 ianuarie 2009. În pofida faptului că, potrivit declarațiilor administratorului firmei „S.C. DIA Auto S.R.L.”, Niculae Dicu, plata transportului trebuia efectuată în termen de 15 zile de la data facturării, acest lucru nu s-a întâmplat până în prezent. Totodată, de menționat este că, în conformitate cu declarațiile lui Dicu, transportul de piatră s-a derulat în perioada ianuarie-aprilie. De la finalizarea transportului, agentul economic nu a primit, însă, potrivit propriilor declarații, „niciun ban din cei 2.432.000.000 lei vechi pe care Primăria îi datorează”. „Am mers de nenumărate ori la Tuzla, să discutăm cu primarul Constantin Micu și cu viceprimarul Gheorghe Bălăbănescu, dar nu am ajuns la un consens, la ceva care să fie concludent. Marțea îmi spune că are bani, joia sau vinerea, că nu mai are. M-am deplasat la Primăria Tuzla inclusiv pe data de 15 iunie, ocazie cu care viceprimarul, căci primarul nu era acolo, mi-a confirmat că nu are niciun ban”, a ținut să menționeze Dicu. Administratorul firmei a explicat, de asemenea, că este dispus să apeleze inclusiv la instanță pentru recuperarea sumei de bani. Lanțul slăbiciunilor și… banii - veriga lipsă Contactat telefonic pentru un punct de vedere, primarul social-democrat al localității Tuzla, Constantin Micu, a declarat că „nu există niciun contract încheiat între Primărie și firma S.C. DIA Auto S.R.L”, dar nici n-a negat, pe de altă parte, faptul că administrația publică locală ar datora, totuși, niște bani pentru transportul de piatră. Cui anume, însă, nu se știe și asta, pentru că gospodarul șef a ezitat să dea un răspuns clar. „E treaba cu Drumurile Județene, nu știu, eu nu am contract cu DIA, nu există acest contract, nu are nicio treabă cu mine”, a sunat explicația primarului care, așa cum se observă, nu a fost de natură să aducă o minimă lămurire. Curios e, însă, faptul că deși susține că un contract între Primărie și „S.C. DIA Auto S.R.L.” nu există, Constantin Micu recunoaște că Primăria datorează, totuși, niște bani pentru piatra transportată în localitate și folosită în lucrări de infrastructură: „Momentan nu avem bani. Banii trebuie să vină, dar nu știu când. Anul ăsta, la anu’ când o fi… Când o să fie bani la Primărie, o să fie bani ca să plătim și pentru piatră”, a precizat, extrem de nonșalant, același șef al administrației publice locale. Lanțul slăbiciunilor începe să se clarifice atunci când Niculae Dicu, precum și consilierii locali PNL, PD-L și PNG din Tuzla, care s-au solidarizat cu agentul economic constănțean, explică faptul că Primăria ar datora, de fapt, bani unei alte firme constănțene, pe numele său „S.C. KBN IMOB INVEST SRL”, societate care ar fi vândut, de fapt, piatra și care, de asemenea, nu a intrat în posesia banilor. Mai mult decât atât, contractul direct ar fi semnat între Primăria Tuzla și „S.C. KBN IMOB INVEST SRL”. Potrivit afirmațiilor lui Dicu, această firmă ar avea de recuperat de la administrația publică locală din Tuzla aproximativ 3 miliarde lei vechi, ea fiind nevoită, la rândul ei, să achite transportul pietrei, efectuat de „S.C. DIA Auto S.R.L.”, căci firma din urmă nu e decât parte subcontractantă. Menționăm că aleșii locali liberali, democrat-liberali și penegiști din Tuzla și-au exprimat indignarea față de faptul că, pentru transportul pietrei, administrația locală nu a organizat nicio licitație și că, de asemenea, din punctul lor de vedere, aceasta nici nu are capacitatea financiară de a efectua asemenea plăți. În aceeași ordine de idei, ei au ținut să menționeze că sunt sceptici în ceea ce privește șansele celor două firme, „S.C. KBN IMOB INVEST SRL” și, respectiv, „S.C. DIA Auto S.R.L.”, de a-și recupera banii de la Primăria Tuzla.