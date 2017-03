Primăria Ovidiu se înfrăţeşte cu cea din Sulmona

Primăria Ovidiu se înfrățește cu cea din Sulmona

Reprezentanții Primăriei Ovidiu organizează, astăzi, de la ora 9.30, la sediul instituției, ceremonia de înfrățire a orașelor Ovidiu și Sulmona, din Italia. La eveniment, participă delegația Primăriei Sulmona, reprezentanți ai administrației locale din Ovidiu și reprezentanți ai Consulatului Italiei în România.Parteneriatul dintre cele două primării are ca obiective principale realizarea de acțiuni și evenimente comune privind viața și opera literară a poetului Ovidius Publius Naso, dar și dezvoltarea schimburilor educative, culturale și spor-tive între cele două orașe prin proiecte având diferite surse de finanțare (fonduri guvernamentale, fonduri structurale și alte tipuri de finanțări).De asemenea, se are în vedere creșterea prestigiului cultural local, național și internațional al orașului Ovidiu. În plus, întărirea conștiinței locale, naționale și inter-naționale prin identificarea elementelor comune existente în cultura și istoria celor două orașe, Ovidiu și Sulmona, este un alt obiectiv vizat de cele două administrații. Tot pe baza acestei înfrățiri se vor promova istoria, cultura și tradițiile dobrogene.Alte domenii de interes bilateral mai au în vedere formarea profesională, prevenirea delicvenței juvenile, politici sociale și de voluntariat față de tineri, integrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități, protecția mediului înconjurător, utilizarea de noi tehnologii, promovarea de activități agricole și comerciale, promovarea organizațiilor nonguvernamentale prin parteneriate comune.