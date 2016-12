Primăria, o povară mult prea mare. De ce "dezertează" primarii constănţeni

Primăria, o povară mult prea mare. De ce "dezertează" primarii constănțeni

Alegerile de anul viitor vor aduce schimbări importante în administrația locală. Problemele cu justiția, statutul intern al partidelor sau pur și simplu opțiunea personală sunt motivele pentru care nume cu notorietate din administrația locală nu se vor mai regăsi în 2016 pe buletinele de vot. Faptul că administrarea unor localități a devenit o povară o demonstrează și demisia primarilor care nu au mai așteptat terminarea mandatelor în 2016 și au ales mai devreme „libertatea”. Până la acest moment, în județul Constanța sunt trei primari care au demisionat înainte de finalizarea mandatelor, toți trei fiind de la PSD.Anul trecut, edilul comunei Rasova, Mihalache Neamțu, a ales să-și dea demisia din fruntea administrației locale invocând probleme de sănătate, dar și lipsa resurselor pentru dezvoltarea comunei. El se afla în exercitarea celui de-al treilea mandat. Totodată, în luna mai a acestui an, primarul Radu Mazăre a ales să demisioneze după 15 ani în care a condus Municipiul Constanța. Cel de-al treilea, primarul localității Lipnița, Florin Georgel Onescu, a demisionat din funcție, luna trecută, din motive personale. Onescu a spus că a luat această decizie deoarece dorește să-și dedice mai mult timp familiei și afacerilor personale.Social-democratul Florin Georgel Onescu se afla la al treilea mandat ca primar al comunei Lipnița.Mai mult timp pentru familie și afaceriDe partea cealaltă sunt primari care spun că își vor duce la bun sfârșit mandatul, dar că nu vor mai candida sau „se mai gândesc” dacă vor mai intra în competiția electorală de anul viitor. Cert este că, deocamdată, doi social-democrați nu vor mai candida, anunțul fiind făcut, luna trecută, de secretarul executiv al PSD Constanța, Cristinel Dragomir. Este vorba despre primarii localităților Negru Vodă și Mircea Vodă.Considerat un veteran al administrației publice din județul Constanța, primarul orașului Negru Vodă, Ion Nicolin, a câștigat primul mandat de primar în anul 1992. Timpul a trecut, însă el a fost ales consecutiv până în zilele noastre. În momentul de față, poate spune că se află la al șaselea mandat. Alegerile din 10 iunie 2012 i-au creat ceva emoții primarului Ion Nicolin, care a câștigat un nou mandat la o diferență de 23 de voturi față de contracandidatul său. În ceea ce-l privește pe primarul comunei Mircea Vodă, Dumitru Dedu, surse din PSD Constanța spun că, și chiar dacă ar mai fi vrut să candideze, statutul partidului îi interzice din cauza dosarelor penale pe care le are, în unele fiind deja condamnat penal. Un alt edil care spune că nu mai dorește să fie implicat în administrația publică este primarul comunei Cuza Vodă, Niculae Horneț. Aflat la primul mandat câștigat pe listele fostului PDL, el spune că este destul de dezamăgit de ceea ce se întâmplă în politică și nu mai vrea să fie în fruntea primăriei. „Nu voi mai candida pentru un nou mandat. Vreau să stau mai mult timp cu familia și să-mi dedic timpul afacerilor personale”, a spus primarul Niculae Horneț.Aceeași opinie o are și primarul de la Mihai Viteazu, Gheorghe Grameni, de la PNL, care spune că nu-și mai dorește să candideze.„Este suficient cât am stat la primărie, să mai vină și alții. Am o vârstă și este mai bine să mă retrag. Eu n-am mai vrut să candidez nici mandatul trecut însă am făcut-o la rugămintea locuitorilor și a partidului”, a spus primarul Gheorghe Grameni.O altă categorie este cea a indecișilor, cei care sunt nemulțumiți de cât de greu merg lucrurile în administrație din cauza birocrației. Un primar care nu este încă hotărât ce va face este primarul orașului Cernavodă, Gheorghe Hânsă. „Dacă mă întrebați astăzi, vă spun că n-am să mai candidez, dar nu știu ce va fi până la anul. Uneori mă gândesc să mă retrag și să stau mai mult timp cu familia”, a spus Gheorghe Hânsă.