Primăria Năvodari va oferi rechizite gratuite tuturor elevilor din oraş

Primăria Năvodari va oferi rechizite gratuite tuturor elevilor din oraș

Toți preșcolarii și elevii din Năvodari vor avea o surpriză în prima zi de școală, când vor găsi pe băncile unităților de învățământ ghiozdane pline cu rechizite.Primăria Orașului Năvodari și Consiliul Local Năvodari derulează și în acest an programul „Ghiozdanul” prin care copiii înscriși în sistemul educațional preșcolar, primar, gimnazial și liceal, care au domiciliul stabil în orașul Năvodari, beneficiază gratuit de rechizite școlare, conform HCL.200/ 24.08.2009.În baza programului demarat în anul 2009, la inițiativa primarului Nicolae Matei, în noul an școlar, care va începe pe 15 septembrie, 5.044 de elevi din Năvodari vor be-neficia de ghiozdane cu rechizite. Rechizitele vor fi găsite de aceștia pe băncuțe în prima zi de școală.Cu ocazia începerii acestui nou an școlar, primarul orașului Năvodari, Nicolae Matei, și consilierii locali, doresc tuturor elevilor rezultate cât mai bune la învățătură, numai împliniri și îi asigură că le vor fi alături în orice împrejurare.De asemenea, reprezentanții autorităților locale vor participa la deschiderea noului an școlar în toate unitățile de învățământ din Năvodari.