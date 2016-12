Primăria Năvodari salvează locuinţele a 3.000 de familii din oraş

Primăria Năvodari salvează locuințele a 3.000 de familii din oraș

Primarul orașului Năvodari, Nicolae Matei, a convocat, săptămâna trecută, aleșii locali în ședință ordinară pentru a dezbate și supune spre aprobare un număr de 39 de proiecte trecute de votul Comisiilor de specialitate, proiecte de importanță majoră pentru dezvoltarea localității.Continuă programul de ajutoare la plata taxelorAstfel, consilierii și-au dat acordul pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012, acordarea de înlesniri la plata impozitelor, taxelor și a altor venituri datorate bugetului local de către persoanele fizice, negocieri și vânzări directe ale unor terenuri în vederea unor construcții, prelungirea mai multor contracte de concesiune, dar și atribuirea în folosință gratuită a unor terenuri pentru concesionarea de locuințe proprietate personală.De asemenea, a mai fost aprobat proiectul situațiilor economice anuale pentru exercițiul financiar 2011 și a raportului de audit financiar ale SC Termica Distribuție Năvodari SRL și au fost premiați mai mulți pugiliști și antrenorul echipei de box din cadrul Clubului Sportiv Năvodari. Pe lângă aceste daruri, au fost acordate premii pentru rezultatele de excepție la învățătură, olimpiade și competiții sportive și elevilor Școlii cu clasele I-VIII „George Enescu”.Matei ajută datorniciiDe departe, cel mai discutat proiect a făcut referire la acordarea de scutiri la plata datoriilor pentru 3.000 de năvodăreni care nu au reușit să achite facturile către fostul Ecoterm. În acest sens, primarul Nicolae Matei a decis să vină în sprijinul locuitorilor orașului cu probleme financiare și să achite datoriile menționate anterior. Referitor la modul în care se vor plăti facturile restante, Matei a explicat: „Așa cum se știe, la nivelul orașului Năvodari, fostul Ecoterm a intrat în lichidare judiciară, deci, în faliment și datornicii către Ecoterm, adică populația care înregistra debite, care în total se ridică la aproximativ 26 de miliarde de lei vechi riscă să-și piardă casele; avem deja 10 familii care au rămas pe drumuri din cauză că lichidatorul le-a scos casa la licitație. După luni de zile de negocieri cu lichidatorul, cu banca, cu creditorii principali am reușit să-i conving să vin cu un proiect de tranzacție prin care Primăria orașului Năvodari cumpăra de la lichidatori, respectiv de la fostul Ecoterm creanțe în valoare de 26 miliarde vechi cu suma de 14 miliarde lei vechi, adică plătim 90% din valoarea de bază a datoriilor și penalitățile le ștergem. Asta înseamnă că orașul face, pe de o parte, o mică afacere și pe de altă parte, lucrul cel mai important, ne protejăm cetățenii care nu au serviciu, o categorie socială săracă, să nu rămână fără case. Vorbim despre 3.000 de apartamente din orașul Năvodari care înregistrează datorii către fostul Ecoterm; unii mai mari, alții mai mici. Le dau o veste bună: că nu mai riscă să-și piardă casa, că primarul, ca și Consiliul Local le sunt apărători, îi protejează să nu rămână fără case”.Creanțele rămân la primărieLiderul administrației locale a continuat prin a spune că, în primă fază, Primăria își asumă respon-sabilitatea în numele datornicilor. Ulterior, aceștia vor trebui să-și achite eșalonat, timp de un an de zile, în caz contrar riscând să fie executați de primărie.„Ne asumăm noi responsabilitatea în numele lor si ei vor trebui să facă tot posibilul ca după ce primesc notificarea de la Primărie să-și achite eșalonarea timp de un an de zile, în caz contrar riscă să-i execute Primăria. După aprobarea în CL a proiectului voi semna actul adițional, adică exact proiectul aprobat de CL în ședința de astăzi (joi seară-n.r.), cu lichidatorul. În termen de două luni vor fi achitate 12 miliarde și în termen de încă un an două miliarde de lei vechi. După semnarea acestor acte, fiecare datornic va fi notificat să semneze, după cum am mai spus, că au luat la cunoștință faptul că debitul este preluat direct de Primărie și va fi înregistrat la Serviciul Taxe și Impozite”, a conchis primarul