Primăria Năvodari, „dată în consemn” la frontiera cu Moldova

Ştire online publicată Luni, 15 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Delegația Primăriei Năvodari, invitată să ia parte la Zilele Chișinăului în acest week-end, nu a reușit să treacă de vameșii de la punctul de trecere a frontierei Leușeni. Potrivit NewsIn, un vameș moldovean le-a spus năvodărenilor că nu trebuie să intre în Republica Moldova. Plecată vineri din Năvodari, delegația s-a întors sâmbătă dimineața acasă. Motivul invocat de vameșii moldoveni de la Leușeni a fost acela că delegația română nu deținea invitația în original, reprezentanții Primăriei Năvodări fiind numai în posesia unei invitații primite prin fax de la omologii lor din Ghișinău. Delegația din Năvodari era formată din patru persoane: directorul primăriei Adrian Crișan, consilierul juridic Adrian Constantin, Vasilica Neacșu - referent și șoferul Cătălin Tudor. „Grănicerii moldoveni nu au fost agresivi, păreau mai degrabă resemnați că sunt nevoiți să aibă o asemenea atitudine față de noi”, a declarat Adrian Constantin. Șeful delegației din Năvodari, Adrian Crișan, a declarat, la rândul lui, că în momentul în care au cerut explicații, „nu ni s-a dat niciuna, ba mai mult, s-a insistat să plecăm de pe pământul moldovenesc și să ne întoarcem pe pământ românesc, unde trebuie să așteptăm invitația în original pe care ar fi trebuit să o avem la noi”. Reprezentanții delegației române l-au contactat și pe consulul român la Chișinău care a venit la fața locului, fără a reuși însă să rezolve problema. „Domnul consul a venit, a insistat, ne-au rechemat, apoi ne-au rugat să plecăm pentru că nu se poate intra întrucât nu s-a rezolvat relația aceasta și că ruptura s-a produs undeva deasupra capetelor noastre”, a mai adăugat Adrian Crișan. „Ne-au precizat că oricum nu are rost să intrăm în Republica Moldova”, a declarat și Adrian Constantin, care a spus că alți turiști din spațiul european, inclusiv din România, erau lăsați să treacă frontiera doar cu pașaportul. Primăria Năvodari este înfrățită cu sectorul Rașcani din Chișinău și, în ultimii ani, mai multe delegații au fost invitate la diverse acțiuni, dar niciodată până acum nu li s-a interzis accesul în țara vecină. Delegația din Năvodari nu a fost însă singura căreia i s-a refuzat accesul pe teritoriul Republicii Moldova. În aceeași situație s-au mai găsit și delegațiile primăriilor din Bacău și Târgu Mureș, care au fost tratate la fel de către vameșii basarabeni. „Ne-am simțit umiliți și batjocoriți de vameșii moldoveni. Am vrut să trecem prin alt punct, dar ne-am dat seama că nu avea rost să încercăm, deoarece, ne-au spus că nicio delegație din România nu va trece în Republica Moldova pentru a participa la hramul orașului Chișinău”, a declarat pentru NewsIn, șeful delegației din Năvodari, Adrian Crișan.Delegația Primăriei Năvodari, invitată să ia parte la Zilele Chișinăului în acest week-end, nu a reușit să treacă de vameșii de la punctul de trecere a frontierei Leușeni. Potrivit NewsIn, un vameș moldovean le-a spus năvodărenilor că nu trebuie să intre în Republica Moldova. Plecată vineri din Năvodari, delegația s-a întors sâmbătă dimineața acasă. Motivul invocat de vameșii moldoveni de la Leușeni a fost acela că delegația română nu deținea invitația în original, reprezentanții Primăriei Năvodări fiind numai în posesia unei invitații primite prin fax de la omologii lor din Ghișinău. Delegația din Năvodari era formată din patru persoane: directorul primăriei Adrian Crișan, consilierul juridic Adrian Constantin, Vasilica Neacșu - referent și șoferul Cătălin Tudor. „Grănicerii moldoveni nu au fost agresivi, păreau mai degrabă resemnați că sunt nevoiți să aibă o asemenea atitudine față de noi”, a declarat Adrian Constantin. Șeful delegației din Năvodari, Adrian Crișan, a declarat, la rândul lui, că în momentul în care au cerut explicații, „nu ni s-a dat niciuna, ba mai mult, s-a insistat să plecăm de pe pământul moldovenesc și să ne întoarcem pe pământ românesc, unde trebuie să așteptăm invitația în original pe care ar fi trebuit să o avem la noi”. Reprezentanții delegației române l-au contactat și pe consulul român la Chișinău care a venit la fața locului, fără a reuși însă să rezolve problema. „Domnul consul a venit, a insistat, ne-au rechemat, apoi ne-au rugat să plecăm pentru că nu se poate intra întrucât nu s-a rezolvat relația aceasta și că ruptura s-a produs undeva deasupra capetelor noastre”, a mai adăugat Adrian Crișan. „Ne-au precizat că oricum nu are rost să intrăm în Republica Moldova”, a declarat și Adrian Constantin, care a spus că alți turiști din spațiul european, inclusiv din România, erau lăsați să treacă frontiera doar cu pașaportul. Primăria Năvodari este înfrățită cu sectorul Rașcani din Chișinău și, în ultimii ani, mai multe delegații au fost invitate la diverse acțiuni, dar niciodată până acum nu li s-a interzis accesul în țara vecină. Delegația din Năvodari nu a fost însă singura căreia i s-a refuzat accesul pe teritoriul Republicii Moldova. În aceeași situație s-au mai găsit și delegațiile primăriilor din Bacău și Târgu Mureș, care au fost tratate la fel de către vameșii basarabeni. „Ne-am simțit umiliți și batjocoriți de vameșii moldoveni. Am vrut să trecem prin alt punct, dar ne-am dat seama că nu avea rost să încercăm, deoarece, ne-au spus că nicio delegație din România nu va trece în Republica Moldova pentru a participa la hramul orașului Chișinău”, a declarat pentru NewsIn, șeful delegației din Năvodari, Adrian Crișan.