Primăria Medgidia oferă ajutoare financiare cetăţenilor nevoiaşi

Primăria Medgidia oferă ajutoare financiare cetățenilor nevoiași

Așa cum o face an de an, municipalitatea a reușit și anul acesta să ofere ajutor financiar pentru cetățenii din Medgidia, mai puțin norocoși. În acest sens, peste 3.000 de persoane beneficiază de ajutor din partea Primăriei, pentru ca masa de Crăciun să le fie mai bogată.Și pentru că se apropie sărbătorile de iarnă, administrația locală a dorit să ofere sprijin comunității locale, prin acordarea de ajutoare pentru mai multe categorii de persoane. Mai exact, persoane cu handicap, pensionari cu pensii până în 500 lei, beneficiari ai pensiei de urmaș, precum și veteranii de război. Aceștia primesc tichete valorice în valoare de 50 lei, pe care le pot utiliza la anumite magazine din municipiu.Cei care nu și-au ridicat încă tichetele, o pot face din mai multe locații stabilite în funcție de zona de rezidență: persoanele care se încadrează în categoriile de mai sus și locuiesc în Zona Nord - de la Centrul de informare pentru cetățeni nord. De asemenea, persoanele cu handicap le pot ridica de la Primăria Municipiului Medgidia, Serviciul de Resurse Umane, iar cei din zona Centru și restul orașului de la Clubul Pensionarilor. Totodată, locuitorilor din Remus Opreanu și celor din Valea Dacilor le vor fi distribuite ajutoarele de către Poliția Locală.„Suntem fericiți că și anul acesta am putut să contribuim la bucuria a peste 3.000 de persoane, care vor avea o masă de Crăciun mai bogată. Sperăm că anul ce vine va fi mai bun, mai prosper și mai liniștit pentru toți cei din jur, pentru a putea continua această frumoasă tradiție”, a declarat primarul Marian Iordache.