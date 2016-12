Primăria Medgidia n-a avut ce face cu banii în 2011

4

de ce nu s-au cheltuit banii?????

am si eu o intrebare:De ce nu s-au cheltuit banii? Ce explicatie da primarul?Aaaaaa,mai bine nu pun aceasta intrebare ca-i stiu raspusul.Iordache va spune:veniti maine la Primarie si va spun. M-am saturat de incompetenta lui Iordache. Indiferent ce legi sunt in Romania si idiferent ce va spune Iordache,nu pot sa cred ca nu exista o portita prin care "excedentul"de bani din2011 sa nu poata fi investit.Dar,de ce sa se cheltuiasca in 2011 si sa nu se cheltuiasca in 2012 cand este an electoral.D-le Marean care dintr-o greseala ai fost ales primar,poti tu sa faci cate investitii vrei in 2012.Nu ai facut timp de 3 ani si faci in al patrulea?Dar,nu-i problema,fa si tu proiecte anul acesta ca in noiembrie vine d-l Moinescu si ar fi corect sa-i lasi si tu proiecte asa cum ti-a lasat dumnealui,de ai avut bani pentru cei trei ani de mandat.Ai dreptate nr.2,Moinescu ne va scapa de saracie,facnd Parcul Industrial si nu numai. Moinescu are creier,are solutii pentru orice. Este un mastodont in ale administratiilor si in ce vrei tu Mareane care esti un mic copil pe langa Moinescu.Tu,Mareane,pleaca si stai din nou in umbra lui Pintilie asa cum ai stat si cand ai fost viceprimar si apoi musca din nou mana lui Pintilie,ca asta stii tu sa faci cel mai bine si deasemenea stii sa stai ingenunchiat in fata muftiului sau al lui Constantinescu sau Mazare.