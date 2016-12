Primăria Medgidia îi va sancţiona pe cei care se opun microcipării câinilor

Primăria Medgidia îi va sancționa pe cei care se opun microcipării câinilor

Locuitorii din Medgidiei au participat la dezbaterea publică cu tema „Managementul populației canine în municipiul Medgidia”. Acesta constă în armonizarea acțiunilor de supraveghere și delimitare a dezvoltării populației de câini cu scopul de a obține beneficii maxime din relația cu animalele și reducerea până la anulare a riscurilor privind sănătatea publică și înmulțirea lor.Programul se adresează în primul rând câinilor cu stăpân și constă în sterilizarea, vaccinarea antirabică și microciparea, urmate de crearea unei baze de date care se va corela la o bază națională. Toate operațiunile de mai sus vor fi efectuate gratuit pentru cetățenii din Medgidia.„Proiectul va fi implementat cu o echipă formată din trei persoane: un tehnician veterinar din partea Save the Dogs care va introduce microcipul, o persoană din partea DGDPP care va colecta datele stăpânului și ale câinelui pentru a le trece pe o fișă standard și un agent de poliție care va aduce la cunoștință hotărârea de consiliu aprobată și va asigura ordinea. Cei care refuză sterilizarea vor plăti o taxă de montă, în timp ce refuzul microcipării va atrage după sine amendă, ambele sume fiind stabilite prin hotărâre de consiliu local”, a explicat primarul Marian Iordache.El a mai spus că, în cazul sterilizării se vor face programări pentru o perioadă de grație de 12 luni, timp în care nu vor opera cele de mai sus. Excepție la procesul de sterilizare o fac câinii de rasă cu pedigree înscriși într-o asociație chinologică sau cei cu probleme de sănătate care prezintă riscuri de suportare a unei intervenții chirurgicale.La dezbatere s-a discutat și despre serviciul public de gestionare al câinilor fără stăpân. Acesta constă în capturarea, sterilizarea, îngrijirea, deparazitarea, vaccinarea și înregistrarea tuturor câinilor din municipiul Medgidia, separat în registre de evidență a câinilor cu deținător și, respectiv a câinilor fără stăpân. Totodată, cei care sunt bolnavi incurabil vor fi eutanasiați de personal specializat al Asociației Save the Dogs.În plus, pe viitor se vor derula acțiuni permanente de popularizare a adopțiilor de câini fără stăpân, de testare, evaluare și educare pentru pregătirea în vederea adopției câinilor fără stăpân. Încredințarea câinilor revendicați sau ceruți spre adopție se va face numai după ce aceștia au fost sterilizați, vaccinați antirabic, deparazitați și identificați prin aplicarea de crotali si microcipuri. Adopția se va face printr-un formular standard ce va preciza responsabilitățile stăpânului.