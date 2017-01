Primăria Medgidia anunţă debutul Panairului

Primăria Medgidia anunță debutul Panairului

Primăria municipiului Medgidia va organiza, în perioada 22 – 28 octombrie, evenimentul intitulat „Panairul Medgidiei". Programul din acest an a fost elaborat ținând cont și de părerile și sugestiile locuitorilor, fapt pentru care va fi unul divers si va răspunde așteptărilor lor. Pentru copiii și tinerii medgidieni vor fi organizate con-cursuri sportive cu premii și cadouri, în timp ce iubitorii de balet vor beneficia de spectacolul „Vrăjitorul din Oz" al Teatrului Oleg Danovski din Constanța. Acesta din urmă va fi susținut pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Lucian Grigorescu. Programul prevede, de ase-menea, un concurs de grafitti și unul de pescuit. Sărbătoarea oficială va fi deschisă luni, 22 octombrie, în prezența primarului Dumitru Moinescu. Tot atunci vor fi amenajate standurile comercianților in zona „Pătrățel" și va avea loc inaugurarea câtorva expoziții.