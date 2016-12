Primăria Medgidia a comemorat, ieri, Revoluţia Română

Primăria Medgidia a comemorat, ieri, Revoluția Română

Ştire online publicată Miercuri, 23 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Primarul Marian Iordache și viceprimarul municipiului Medgidia Sorin Țuțuianu au participat, ieri, la o acțiune organizată pentru a comemora evenimentele petrecute în decembrie, în urmă cu două decenii. La întâlnirea care a avut loc în sala de consiliu a Primăriei, au fost prezenți reprezentanți ai Asociației Revoluționarilor din Decembrie 89 și ai Asociației Luptătorilor Revoluționari din Decembrie 89 - Tomis 22 Constanța - filiala Medgidia. „În decembrie 1989, cu toții am trăit istoria și am fost martorii, direcți ori indirecți, ai efuziunii de masă și a manifestărilor populare de la Timișoara, București, Sibiu și întreaga țară” a declarat primarul. „România a avut parte de o tranziție grea spre o democrație adevărată; și încă suportă rigorile acestui proces, de altfel, îndelungat și anevoios. Cu toate acestea, am convingerea că poporul român își va depăși condiția și își va găsi locul meritat în rândul statelor europene”, a adăugat edilul-șef. Președintele Asociației Luptătorilor Revoluționari din Decembrie 89 - Tomis 22 Constanța - filiala Medgidia, Gheorghe Dogaru, a apreciat că, în timp ce „revoluțiile din Europa Centrală și de Est au fost amplu mediatizate de presa internațională, Revoluția din România a fost privită ca un eveniment cu atât mai special cu cât românii erau caracterizați ca fiind un popor pașnic, apatic, resemnat”. „Tot ce am avut de demonstrat, am demonstrat! La fel ca și în restul țării, locuitorii din Medgidia au ieșit în stradă, dar au reacționat pașnic”, a concluzionat Gheorghe Dogaru. La final, Marian Iordache a acordat diplome de recunoștință reprezentanților celor două asociații.