Primăria Mangalia vă invită la No STRESS Triathlon

Primăria municipiului Mangalia, la inițiativa primarului Cristian Radu, împreună cu Total Events Solutions, organizează mâine, în stațiunile Neptun-Olimp, evenimentul intitulat No STRESS Triathlon. Este vorba despre o întrecere sportivă formată din trei probe, respectiv înot, ciclism și atletism. Evenimentul este dedicat sportivilor amatori, cu precădere angajați din corporațiile multinaționale, care vor să facă sport.Conceptul evenimentului include și o seară într-un club din Olimp. Astfel, pe timpul zilei, concurenții vor participa la cele trei probe ale triathlonului, iar seara se vor putea destinde în cadrul unei petreceri private intitulată Full Moon Party. Potrivit organizatorilor, No STRESS Triathlon este prima acțiune de acest gen din România, iar din 2013 evenimentul va deschide și va închide perioada clasică de concedii, cu un triatlon în iunie și altul în septembrie.Triathlonul No STRESS are probe accesibile și celor care nu fac sport de performanță, respectiv cea de 500 metri înot, cea de 20 de kilometri pe bicicletă și cea de cinci kilometri de alergare. Noul concept este mai re-laxat decât competițiile de gen, bazându-se pe înjumătățirea distanțelor de înot, ciclism sau alergat. Totuși, precizează reprezentanții administrației locale într-un comunicat, dotările și organizarea sunt de nivelul triathloanelor profesioniste.