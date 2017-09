Primăria Mangalia va implementa catalogul electronic la instituţiile de învăţământ din oraş

Primăria Mangalia va implementa catalogul electronic la instituțiile de învățământ din oraș

Marţi, 12 Septembrie 2017

Primarul Mangaliei, Cristian Radu, a participat, ieri, la festivitățile prilejuite de începerea noului an școlar, organizate la unitățile de învățământ din localitate.Cu această ocazie, edilul a urat tuturor celor prezenți succes în noul an școlar și a subliniat că Primăria Mangalia încurajează actul educațional prin acordarea de burse și organizarea de tabere gratuite pentru elevii cu medii mari.„În funcție de resursele bugetare, dorim ca în anii următori să majorăm bursele elevilor și să acordăm și alte tipuri de recompense primilor elevi din fiecare clasă”, a subliniat primarul Mangaliei.Ca element de noutate, el a spus că Primăria Mangalia lucrează la implementarea proiectului de catolog electronic, care ar putea fi valabil încă din acest an școlar.„De asemenea, dorim realizarea unui proiect prin care să amenajăm în fiecare unitate de învățământ un laborator performant dotat cu tehnologie modernă pentru studierea unor materii precum: biologie, chimie, fizică sau științe ale naturii”, a completat primarul Mangaliei, Radu Cristian.Acesta i-a încurajat atât pe elevi, cât și pe dascăli să obțină rezultate cât mai bune în procesul educațional din acest an școlar.