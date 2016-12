Primăria Mangalia susţine deschiderea Centrului Social „Sfântul Mina”

Primăria Mangalia susține deschiderea Centrului Social „Sfântul Mina”

La Protoieria „Callatis” din Mangalia, s-a deschis Centrul Social „Sfântul Mina”, unde copiii orașului, care provin din familii nevoiașe pot servi zilnic o masă caldă. Construcția clădirii a presupus eforturi financiare mari susținute de autoritățile locale și Parohia Sfântul Mina, valoarea investiției ridicându-se la 260.000 de lei.Centrul a fost amenajat în cursul acestui an și cuprinde dotări la standarde europene, respectiv: bucătărie profesională, sală de mese cu o capacitate de 50 de locuri, grupuri sanitare atât pentru copii, cât și pentru personalul din centru, cameră specială pentru legume etc. Prima masă caldă a fost oferită copiilor, încă de la începutul Postului Crăciunului, urmând ca, din luna ianuarie, centrul să funcționeze permanent.Edilul Mangaliei, Cristian Radu, s-a deplasat la Centrul Social, zilele trecute, pentru a fi alături de acești copii. Totodată, el a declarat că protecția socială este o prioritate pentru municipalitate.„Imediat ce s-a născut această idee, Protoieria a fost alături de noi. Acești copii trebuie ajutați să nu abandoneze școala, iar noi facem tot posibilul să le acordăm sprijinul de care au nevoie. Acțiunile noastre nu se vor opri aici. Anul viitor vom înființa un centru similar și în Cartierul de case din Mangalia, unde locuiesc familii cu mulți copii cărora părinții nu le pot asigura, de cele mai multe ori, traiul zilnic”, a declarat edilul Cristian Radu.La rândul său, protoiereul Mangaliei, Vasile Cîrlan, a precizat că slujitorii bisericii se implică și în acțiuni sociale, prin eforturi financiare proprii, locația din curtea Bisericii Sfântul Mina fiind a treia de acest gen, realizată de Protoieria Mangalia. Celelalte două spații sunt în localitățile Amzacea și General Scărișoreanu.„Împreună cu preotul Sorin Cîrlan și cu ceilalți preoți din oraș, ne-am îndreptat atenția către aceste comune, deoarece problemele existente în acele zone sunt mult mai numeroase, iar acum am venit cu acest Centru Social în Mangalia. Pentru anul 2014 ne-am propus înființarea unui alt centru la Parohia Sfântul Ioan Botezătorul din Mangalia. Problema cea mare este legată de fonduri. Sunt mulți care critică, în schimb dacă le soliciți ajutorul îți întorc spatele. Cu toate neajunsurile, proiectul nostru va merge mai departe și îi invităm pe toți cei care doresc să se implice în sprijinirea acestor copii să vină alături de noi”, a precizat preotul Vasile Cîrlan. Pe viitor, în cadrul centrului, vor activa pe bază de voluntariat cadre didactice care vor susține cursuri cu acești copii.